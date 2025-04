Ko agresivca stisneš v kot, povzroči težave. Vučiću je treba ponuditi izhod

V nadaljevanju preberite:

V Srbiji že skoraj pet mesecev potekajo protesti, na katerih udeleženci zahtevajo vladavino prava in konec korupcije, k spremembam pa pozivajo tudi številni Srbi, ki živijo v tujini. Eden glasnejših je pisatelj in aktivist Marko Vidojković, ki je moral leta 2023 zaradi stalnih groženj s smrtjo zapustiti Beograd in trenutno živi v Sloveniji. Pogovarjala sva se nekaj dni po največjem protestu v zgodovini srbske države.

Kaj ste počeli v soboto, 15. marca?

Hotel sem iti v Beograd in s kraja samega poročati o protestih za moj podkast DLZ (Dobar Loš Zao), o dogajanju bi gotovo napisal tudi kolumno za časopis Danas. Toda pristojni v mednarodnem in slovenskem Penu, ki me ščitita, so mi odsvetovali pot v Srbijo. Ocenili so, da obstaja nevarnost, da me aretirajo brez pravega razloga. Vedeli so, da oblasti načrtujejo izzvati nasilje, in tega so se ustrašili. Nekaj časa je bilo res videti, da se bo načrt oblasti uresničil. V Pionirskem parku, ki leži med predsedniško palačo in stavbo parlamenta, so se zbrale parapolicijske skupine, na drugi strani ceste pa je bila žandarmerija. Po prvotnem načrtu bi morale te skupine izzvati nasilje, žandarji bi reagirali nanj, študentje na cesti pa bi bili ujeti v sendvič. Oblasti so uporabile tudi zvočno orožje, ki bi lahko izzvalo stampedo.

Črni scenarij se k sreči ni uresničil, saj so študentje pravočasno spoznali, kaj se dogaja. Z modrimi signalnimi baklami so protestnike opozorili, da območje postaja nevarno, in jih preusmerili k Slaviji. Prelivanju krvi so se izognili, vendar ne moremo mimo dejstva, da jih je režim skušal zvleči v past. To dejstvo nam pove, da režim postaja terorističen. Le zahvalim se lahko ljudem, ki so mi odsvetovali pot v Srbijo. Strinjam se s Penom, ki meni, da sem v trenutni situaciji najbolj koristen, če sem živ, zdrav in svoboden. V soboto sem tako sedem ur na družbenih omrežjih v živo prenašal in spremljal proteste.