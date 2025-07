Komisar EU šokiran nad nevarnostjo izdelkov s Sheina in Temuja

Evropski komisar za pravosodje Michael McGrath je izrazil zaskrbljenost zaradi strupenosti in nevarnosti določenih izdelkov, ki jih prodajata spletni trgovini Shein in Temu, priljubljeni kitajski platformi, ki sta v zadnjih letih pridobili močan delež tudi na evropskem trgu.

»Šokiran sem nad tem, kar smo odkrili, in menim, da imamo dolžnost zaščititi evropske potrošnike,« je dejal McGrath za Guardian in napovedal okrepitev nadzora ter spoštovanja evropskih pravil.

EU dnevno prejme približno 12 milijonov nizkovrednih pošiljk iz tretjih držav, kar je po oceni komisije postalo breme za nacionalne sisteme. McGrath zato čaka na rezultate skupne evropske operacije »skrivni kupec«, ki bo preverila dosedanje dokaze o sistematičnem izogibanju predpisom s strani nekaterih kitajskih prodajalcev.

V poročilu Evropskega parlamenta, objavljenem ta mesec, so med nevarnimi izdelki navedeni:

– otroške dude z odpadajočimi kroglicami, ki predstavljajo tveganje za zadušitev,

– dežni plašči za otroke z vsebnostjo strupenih kemikalij,

– sončna očala brez UV-filtra,

– kratke hlače z vrvicami nad dovoljeno dolžino,

– kozmetika z butilfenil metilpropionalom (Lillal), snovjo, ki jo je EU prepovedala zaradi vpliva na plodnost in razvoj zarodka.

Leta 2024 je sistem EU za opozarjanje Safety Gate prejel 4.137 opozoril – največ doslej –, pri čemer je bila več kot tretjina povezana s kozmetičnimi izdelki. McGrath opozarja, da poleg varnosti potrošnikov obstaja tudi problem nelojalne konkurence, saj evropska podjetja nosijo visoke stroške za spoštovanje predpisov, medtem ko številni tuji ponudniki teh bremen nimajo.

Med ukrepi, o katerih razmišlja Bruselj, so odprava carinske oprostitve do 150 evrov, uvedba obvezne obdelovalne takse na pošiljke in celo ustanovitev skupne carinske agencije EU.

McGrath je napovedal, da bo to temo morebiti odprl tudi na vrhu EU–Kitajska, ki bo 25. julija v Pekingu, ter da bo pozneje letos obiskal kitajske oblasti.

V podjetju Shein so sporočili, da so letos namenili 15 milijonov dolarjev za zagotavljanje skladnosti in varnosti izdelkov ter odstranili 500 ponudnikov, ki niso dosegali standardov. Temu se na prošnjo za komentar še ni odzval, poroča Guardian.