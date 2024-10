Bruselj sprožil preiskavo spletnega trgovca Temu

Evropska komisija je danes sprožila preiskavo kitajskega spletnega trgovca Temu, v kateri bo ocenila, ali ta krši določbe evropskega akta o digitalnih storitvah (DSA). Če bo potrdila sum, da Temu krši evropsko zakonodajo, lahko podjetje doleti visoka finančna kazen. Pri Temuju so zagotovili, da bodo sodelovali v preiskavi.

Bruselj se bo v preiskavi med drugim osredotočil na sisteme za omejevanje prodaje nezakonitih proizvodov, vzpostavljene na spletni trgovini.

Dizajn, ki naj bi povzročal zasvojenost

Preučili bodo tudi tveganja, povezana z dizajnom storitev, ki bi lahko povzročil zasvojenost. Med temi je program nagrajevanja, podoben igri. Poleg tega bodo preverili, ali Temu spoštuje določbe glede priporočanja vsebine in proizvodov uporabnikom.

Komisija bo preučila še spoštovanje obveznosti v okviru DSA glede omogočanja dostopa raziskovalcem do javno dostopnih podatkov.

V Bruslju so zagotovili, da bodo izvedli temeljito preiskavo, pri čemer pa njena sprožitev ne prejudicira izida. Če bodo potrdili sum, da krši zakonodajo, lahko komisija Temuju naloži kazen v višini do šest odstotkov svetovnega letnega prometa, je pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije Thomas Regnier.

»Želimo zagotoviti, da Temu upošteva akt o digitalnih storitvah. Prizadevamo si predvsem za to, da so izdelki, ki se tam prodajajo, v skladu s standardi EU in da ne škodujejo potrošnikom,« je ob sprožitvi preiskave poudarila pristojna evropska komisarka Margrethe Vestager.

Pri Temuju so zagotovili, da bodo sodelovali v preiskavi. »V celoti bomo sodelovali z regulatorji, da bi podprli skupni cilj za uporabnike varne in zaupanja vredne spletne trgovine,« so sporočili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Septembra 92 milijonov uporabnikov

Bruselj je spletnega trgovca Temu konec maja letos razglasil za zelo veliko spletno platformo. To so platforme z več kot 45 milijoni mesečnimi uporabniki v EU, ki morajo spoštovati strožja pravila, določena v DSA. Temu je imel septembra 92 milijonov uporabnikov, navajajo na spletni strani Evropske komisije.