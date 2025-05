Med ranjenimi v Liverpoolu štirje otroci, motiv za napad še ni znan

V Liverpoolu se je sinoči zgodil hud incident, v katerem je moški z avtomobilom zapeljal v množico ljudi, ki je proslavljala zmago nogometnega kluba Liverpool v angleški prvi ligi. 27 ljudi, med njimi tudi štiri otroke, so odpeljali v bolnišnico, še nekaj deset je bilo lažje poškodovanih. Dve osebi sta huje ranjeni – tudi en otrok. Ob prihodu na prizorišče so morali reševalci izpod avtomobila rešiti štiri ljudi.

Policija je, kot poroča BBC, aretirala 53-letnega belopoltega Britanca, osumljenega, da je vozil avtomobil. Incidenta sicer ne obravnavajo kot teroristično dejanje. Motiv za njegovo dejanje še ni znan.

»Menimo, da gre za osamljen incident, trenutno v povezavi s tem ne iščemo nikogar drugega,« je na novinarski konferenci zvečer sporočila policija in dodala, da dogodka ne obravnava kot terorizem.

V središču mesta se je zbralo več deset tisoč ljudi, ki so navdušeno slavili zmago svojih športnih junakov. Klub Liverpool FC je ponudil vso podporo in pomoč reševalnim ekipam. Ob osvojitvi naslova so v klubu pripravili parado z avtobusom z odprto streho, pri kateri so navijači stali ob celotni, deset milj dolgi trasi, po kateri so se peljali športniki.

Britanski premier Keir Starmer je prizore z ulic Liverpoola opisal kot »grozljive« in se reševalcem zahvalil za hiter odziv. »Vsi, še posebej otroci, bi morali imeti možnost varno praznovati zmago svojih junakov,« je po poročanju BBC dodal Starmer in dodal, da ima Liverpool za seboj zgodovino tudi zelo težkih trenutkov in da celotna država stoji za mestom in njegovimi prebivalci.