Macron državljane še pušča v negotovosti

Olimpijske igre so Francozom ponudile priložnost, da vsaj za nekaj tednov pozabijo na politično krizo. Če je rezultatom predčasnih volitev najprej sledilo olajšanje, da jim le ne bo zavladala skrajna desnica, je nato nastopila frustracija – kdaj in kako naprej, ko pa predsednik zmagovalcem volitev, levemu zavezništvu Nova ljudska fronta, očitno ne zaupa in išče načine, kako se izogniti imenovanju premiera iz njihovih vrst.