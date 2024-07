Macron kraljuje, Macron moleduje

V nadaljevanju preberite:

Namesto skrajno desnih so na koncu Francozi po drugem krogu dobili leve zmagovalce, v resnici pa ni zmagal nihče. Nacionalni zbor je priznal poraz, hkrati pa oznanil, da gre samo za začasno obdobje, kratko čakanje na končno zmago. Dosegli so največjo zmago v zgodovini francoske skrajne desnice, od prejšnjih 80 so poskočili na 140 poslancev. Formalni predsednik Nacionalnega zbora Jordan Bardella­ v evropskem parlamentu vodi najbolj desno grupacijo, Orbánove Domoljube. Marine Le Pen ni dovolila, da bi se tja povzpel italijanski ligaš Roberto Vannacci, imajo ga vendar za preveč skrajnega.