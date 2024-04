Mandatar Vučević predstavil imena članov nove srbske vlade

Mandatar za sestavo nove srbske vlade Miloš Vučević je danes predstavil imena novih ministrov svojega kabineta. Med njimi je nekaj že znanih kot tudi manj znanih imen. Za podpredsednika vlade predlaga Aleksandra Vulina, ki je na seznamu sankcioniranih oseb v ZDA. V 31-članski ministrski ekipi bo deset žensk, poročajo srbski mediji.

Predsednik vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in dosedanji obrambni minister Vučević je danes predlagal imena novih ministrov, potem ko mu je srbski predsednik Aleksandar Vučić konec marca zaupal mandat za sestavo vlade.

Nova vlada se ne bo bistveno razlikovala od prejšnje, ki jo je vodila Ana Brnabić, sicer nova predsednica parlamenta.

Kot je danes objavil Vučević, jo bo sestavljalo 31 ministrov, od teh pet brez listnice. Med predlaganimi imeni je osem novih, v novi vladi pa bo po njegovih besedah kar deset žensk, poročajo srbski mediji.

Med imeni, ki jih je predlagal, je dosedanji veleposlanik v Washingtonu Marko Đurić, ki naj bi prevzel vodenje zunanjega ministrstva. Tako kot Vučević tudi Đurić velja za tesnega zaveznika predsednika Vučića.

Ivica Dačić, ki je bil doslej na čelu zunanjega ministrstva, bo vodil notranje ministrstvo. Minister za obrambo bo Bratislav Gašić, dosedanji notranji minister.

Vučić in Vučević FOTO: Marko Djurica/Reuters

Nekdanji vodja obveščevalne službe Aleksandar Vulin, ki je od julija 2023 na seznamu sankcij ZDA, med drugim zaradi povezav z Rusijo, se vrača v vlado kot njen podpredsednik.

V vlado se vrača tudi Nenad Popović kot minister brez listnice, ki je prav tako na seznamu oseb, proti katerim so ZDA uvedle sankcije zaradi povezav z Rusijo, poroča na spletni strani Radio Slobodna Evropa.

Več ministrov iz vlade dosedanje premierke Brnabić bo medtem obdržalo svoj resor. Med temi je ministrica za evropske integracije Tanja Miščević, sprememb ne bo niti na čelu ministrstev za finance, za okolje in za energetiko.

Vučević je še dejal, da bo na seji srbske skupščine v sredo predstavil predlog z imeni članov nove vlade in načrt dela.

Nova vlada prevzema položaj po decembrskih predčasnih parlamentarnih volitvah, na katerih je slavila Vučićeva koalicija na čelu s SNS. V novem sklicu 250-članske skupščine ima 129 poslancev.

Opozicija je koalicijo pod vodstvom SNS obtožila volilne kraje. Na številne nepravilnosti med parlamentarnimi, pokrajinskimi in lokalnimi volitvami, ki so potekale 17. decembra, so opozorili tudi mednarodni opazovalci.