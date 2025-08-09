  • Delo d.o.o.
    Svet

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    Tako je Melania pomahala fotografom, preden sta s soprogom odpotovala v Teksas na ogled območij obširnih poplav julija letos. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    Tako je Melania pomahala fotografom, preden sta s soprogom odpotovala v Teksas na ogled območij obširnih poplav julija letos. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters
    R. I.
    9. 8. 2025 | 19:37
    9. 8. 2025 | 19:37
    Ob drugem državnem obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Veliki Britaniji v njegovem drugem mandatu bo pozornost britanskih uradnikov usmerjena ne le nanj, temveč tudi na njegovo ženo Melanio, ki naj bi postala ena najpomembnejših vplivnic v njegovi administraciji.

    Šest mesecev po začetku Trumpovega drugega mandata so namreč po poročanju Guardiana britanski državni uslužbenci ugotovili, da se je smiselneje manj posvečati poskusom nadzora nad predsednikom in več spremljanju vpliva njegove žene. Melania naj bi bila po njihovem prepričanju ključna pri oblikovanju njegovih stališč do mednarodnih vprašanj, vključno z Netanjahuju nasprotujočim mnenjem o stradanju palestinskega prebivalstva v Gazi in dvomi v Putinovo pripravljenost na končanje vojne v Ukrajini.

    Zakonca Trump na balkonu Bele hiše na dan, ko naj bi podpisal »veliki čudoviti zakon«. FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Zakonca Trump na balkonu Bele hiše na dan, ko naj bi podpisal »veliki čudoviti zakon«. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

    Čeprav je Melania Trump javno precej zadržana, o distanci do politike priča tudi njena avtobiografija. Pogosto se umakne z oči javnosti, večino časa preživi v New Yorku, blizu sina Barrona, in se redko pojavlja na pomembnih političnih dogodkih. Ker pa mnenja, ki jih izrazi zasebno, močno vplivajo na predsednikove odločitve, so jih v britanski diplomaciji prepoznali kot bistvena za razumevanje Trumpovega vedenja.

    »Morda me nekateri vidijo zgolj kot predsednikovo ženo, a jaz stojim na svojih dveh nogah, sem neodvisna. Imam svoje misli. Imam svoje ‘da’ in ‘ne’. Ne strinjam se vedno s tem, kar moj mož govori ali počne, in to je v redu,« je nedavno povedala v pogovorni oddaji Fox & Friends in dodala, da njene nasvete včasih posluša, včasih ne – in tudi to je v redu. Sam je javno večkrat povedal in nakazal, da ji prisluhne in ceni, kar pove.

    Melania na obisku v otroški bolnišnici v Washingtonu julija letos FOTO: Ken Cedeno/Reuters
    Melania na obisku v otroški bolnišnici v Washingtonu julija letos FOTO: Ken Cedeno/Reuters

    Melania se je najbolj jasno izrazila o vprašanjih, kot so otroške pravice in humanitarne krize. Javno je na primer obsodila politiko ločevanja migrantov in izrazila zaskrbljenost zaradi trpljenja otrok v Gazi, kar je predsednika prisililo k premisleku in izrazu sočutja. Nista pa se denimo strinjala o covidu-19 in pravici do splava.

    Britanski diplomati poudarjajo, da je v času nepredvidljivega Trumpovega vodenja in hitro spreminjajočih se stališč Melania, ki jo neka letošnja ameriška javnomnenjska raziskava uvršča na deseto mesto najvplivnejših članov Trumpove administracije, postala najzanesljivejši indikator za razumevanje predsednikovih misli in namer.

    Bližajoči se obisk zakoncev Trump v Veliki Britaniji bo tako tudi preizkus, ali bo prva dama postala nekakšna tiha zaveznica britanske politike – nekdo, ki lahko vpliva na ameriške odločitve tudi iz ozadja.

    Donald in Melania Trumpzda in velika britanijaAmeriška zunanja politika

    Novice  |  Svet
    Vročina v Kampaniji

    Do nadaljnjega je prepovedan vzpon na Vezuv

    Na pobočju gore Somma je izbruhnil požar; dim je mogoče videti tudi iz bližnjega Neaplja.
    9. 8. 2025 | 16:41
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Poškodba

    Nov šok za Šeškove mestne tekmece

    Manchester City na začetku nove sezone še ne bo mogel računati na dobitnika zlate žoge. Bo izpustil derbi s Šeškom?
    Peter Zalokar 9. 8. 2025 | 16:22
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Vizualna umetnost
    Caravaggio

    Prodali bi jo za drobiž, vredna je milijone

    Neapelj gosti sliko baročnega slikarskega velemojstra, ki je v zadnjih letih vznemirjala medije in stroko.
    Nina Gostiša 9. 8. 2025 | 16:06
    Preberite več
