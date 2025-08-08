  • Delo d.o.o.
    Svet

    Južni Kavkaz podvržen Trumpovi formuli za mir

    Srečanje voditeljev Azerbajdžana in Armenije je sledilo vrsti drugih posredovanj v različnih delih sveta.
    Ali lahko predsednik Trump v povezavi z močnimi gospodarskimi spodbudami doseže mir tam, kjer to njegovim predhodnikom ni uspelo? Foto Brendan Smialowski/AFP
    Ali lahko predsednik Trump v povezavi z močnimi gospodarskimi spodbudami doseže mir tam, kjer to njegovim predhodnikom ni uspelo? Foto Brendan Smialowski/AFP
    Barbara Kramžar
    Barbara Kramžar
    8. 8. 2025 | 22:52
    8. 8. 2025 | 22:52
    4:37
    Kot da bi si želel Nobelove nagrade za mir, ameriški predsednik Donald Trump zbira premirja po svetu. Sinočnje srečanje voditeljev Azerbajdžana in Armenije v Beli hiši je sledilo vrsti drugih mirovnih posredovanj v različnih delih sveta. Nobelova nagrada se mu bo najbrž izmuznila, toda ali lahko republikanec v povezavi z močnimi gospodarskimi spodbudami doseže napredek tam, kjer to njegovim predhodnikom ni uspelo?

    Voditelja Armenije in Azerbajdžana pri Trumpu.  Foto Kevin Lamarque/Reuters
    Voditelja Armenije in Azerbajdžana pri Trumpu.  Foto Kevin Lamarque/Reuters

    Barack Obama je bil zadnji ameriški predsednik, odlikovan z Nobelovo nagrado za mir. Prejel jo je le nekaj mesecev po vstopu v Belo hišo, po mnenju mnogih za obljubo končanja iraške vojne. To je sprožil njegov republikanski predhodnik George W. Bush, »izjemni napori za okrepitev mednarodne diplomacije in sodelovanja med ljudmi« demokratskega naslednika pa na dolgi rok niso prinesli miru v svetu. Arabske države so namesto svoje pomladi dobile teroriste Islamske države, Sirija je zlorabila kemično orožje in Rusija zavzela Krim. Pod naslednjim demokratskim predsednikom Joejem Bidnom si je z napadom hotela podjarmiti celotno Ukrajino.

    Trump bo dobil svoj koridor

    Plima vojn se ni umaknila, kot je Obama obljubil v govoru pred OZN. Bo pri tem podvigu uspešnejši ameriški nacionalist s slovesom gospodarskega ustrahovalca? Donald Trump najbrž tudi po premirjih med Indijo in Pakistanom, Ruando in Kongom, Kambodžo in Tajsko in še nekaterih ne bo dobil tako zaželene najvišje nagrade za mir, pred obiskom armenskega premiera Nikola Pašinjana in azerbajdžanskega predsednika Ilhama Alijeva v Beli hiši pa je svoje unikatne vzvode mednarodne politike spet poskušal združiti v poskus končanja dolgotrajne vojne z vplivom na širša mednarodna razmerja.

    Trump se ne zgleduje po Bushu in še manj po Obami. Foto Chip Somodevilla/Afp
    Trump se ne zgleduje po Bushu in še manj po Obami. Foto Chip Somodevilla/Afp

    Namesto izgona sto tisoč Armencev iz Gorskega Karabaha, ki ga je Azerbajdžan sprožil z zavzetjem leta 2023, naj bi eden najodmevnejših svetovnih konfliktov dobil koridor z nazivom Trumpova pot za mednarodni mir in blaginjo. Nad dostopom do eksklave Nahčivan, od katere Azerbajdžan loči ozemlje Armenije, naj bi bedele ZDA. Voditelja držav, sovražnih po razpadu nekdanje skupne domovine Sovjetske zveze, sta imela na dnevnem redu obiska v Beli hiši tudi nove železniške povezave, energijo in umetno inteligenco ter bilateralne gospodarske dogovore z ZDA. Vse to lahko po Trumpovem mnenju odklene potencial južnega Kavkaza.

    Trumpove ambicije najbrž ne bodo razveselile ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki se ima za vrhovnega arbitra nad vsemi zadevami nekdanje Sovjetske zveze. Ne le da zdaj Trump sklepa dogovore za njegovim hrbtom, zaradi vojne v Ukrajini in vztrajanja pri strateškem povezovanju s Kitajsko mu že grozi v obraz. V rusko bližino je poslal jedrski podmornici, Indijo kaznuje s carinami na nakupe ruske nafte.

    Brez iluzij o Putinu

    Trump si očitno ne domišlja več, da bo s svojim šarmom prepričal kremeljskega prvaka, da konča vojno v Ukrajini oziroma preneha paktirati s Pekingom. V strahu pred vpletenostjo svoje države v vojno proti dvema drugima jedrskima velesilama zdaj namesto korenčka poskuša uporabiti palico. Med februarskim obiskom indijskega premiera Narendre Modija v Washingtonu je tudi sam omenjal koridor od Indije prek Bližnjega vzhoda do Evrope, ki velja za alternativo kitajskemu pasu in cesti.

    Trumpov krizni posrednik Steve Witkoff je pomagal tudi pri pomirjevanju južnega Kavkaza. Foto Kevin Lamarque/Reuters
    Trumpov krizni posrednik Steve Witkoff je pomagal tudi pri pomirjevanju južnega Kavkaza. Foto Kevin Lamarque/Reuters

    Premirje med Armenijo in Azerbajdžanom se dotika tudi drugih Trumpovih zunanjepolitičnih prioritet, zato ne preseneča, da ga je pomagal skleniti njegov pogajalec za Rusijo in Bližnji vzhod Steve Witkoff. S pomirjevanjem večinsko krščanske Armenije in večinsko muslimanskega Azerbajdžana bi republikanski predsednik rad oživil abrahamske sporazume, ki so jih v njegovem prvem mandatu z Izraelom sklenili Združeni arabski emirati, Bahrajn, Sudan in Maroko. Izraelsko obleganje Gaze preprečuje pristop Savdske Arabije in nekaterih drugih ključnih arabskih držav, bo Trump poskušal narediti ovinek prek srednjeazijskih? Nekatere od teh že gospodarsko in drugače sodelujejo z judovsko državo.

    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025

    Ob zvezdniku za 160 milijonov dolarjev v reprezentanci izredno stanje

    Slovenska košarkarska reprezentanca drevišnji dvoboj z Nemčijo pričakuje z Luko Dončićem, ki ne skriva: »Cilj Slovenije je kolajna.«
    Nejc Grilc 8. 8. 2025 | 05:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Letališče Jožeta Pučnika

    Iz Ljubljane bo od jeseni mogoče leteti še na štiri destinacije

    Z novimi leti se povečuje tudi število potnikov na Brniku, do konca leta jih pričakujejo 1,5 milijona.
    Maja Grgič 7. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Mirovne pobude

    Južni Kavkaz podvržen Trumpovi formuli za mir

    Srečanje voditeljev Azerbajdžana in Armenije je sledilo vrsti drugih posredovanj v različnih delih sveta.
    Barbara Kramžar, Barbara Kramžar 8. 8. 2025 | 22:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump nad mladoletnike pošilja zvezne policiste

    Mladoletniki so pretepli uslužbenca zloglasnega urada za vladno učinkovitost (Doge).
    8. 8. 2025 | 21:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija v Grčiji

    V močnem vetru umrla vietnamska turista

    Moški in ženska sta dopustovala na ladji za križarjenje; ženska je padla v vodo, moški pa naj bi jo skušal rešiti. Zaradi ognja zaprte tudi turške Dardanele.
    8. 8. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Institucije na tnalu politike

    Tudi ravnanje naših najvišjih odločevalcev glede guvernerja Banke Slovenije ni po političnem modusu operandi daleč stran od Trumpovih kadrovskih mahinacij.
    Miha Jenko 8. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zunanje zadeve

    Satanizem v slovenskem športu

    Prvič v dobi parlamentarne demokracije bodo stališča do svetovnih problemov pomembna za volilne odločitve.
    Ali Žerdin 8. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Tragedija v Grčiji

    V močnem vetru umrla vietnamska turista

    Moški in ženska sta dopustovala na ladji za križarjenje; ženska je padla v vodo, moški pa naj bi jo skušal rešiti. Zaradi ognja zaprte tudi turške Dardanele.
    8. 8. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Institucije na tnalu politike

    Tudi ravnanje naših najvišjih odločevalcev glede guvernerja Banke Slovenije ni po političnem modusu operandi daleč stran od Trumpovih kadrovskih mahinacij.
    Miha Jenko 8. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zunanje zadeve

    Satanizem v slovenskem športu

    Prvič v dobi parlamentarne demokracije bodo stališča do svetovnih problemov pomembna za volilne odločitve.
    Ali Žerdin 8. 8. 2025 | 20:00
    Preberite več
