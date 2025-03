Blizu beloruske meje z Litvo umrli štirje ameriški vojaki

Med vojaško vajo Nata v trening kampu Silvestras Žukauskas v mestu Pabradė, ki je od meje z Belorusijo oddaljeno manj kot 10 kilometrov, so v torek malo pred 17. uro izginili štirje ameriški vojaki. Generalni sekretar Nata Mark Rutte pa je v sredo ob 18. uri potrdil, da so našli trupla vseh štirih pogrešanih, ki so umrli zaradi nesreče, poroča Reuters.

Pogrešani so izginili v vojaškem vozilu M88A2 – to je namenjeno reševanju pokvarjenih ali ujetih vojaških vozil –, litvanske oblasti pa so takoj začele z iskanjem. V iskalni akciji so sodelovale ameriške zračne sile in litvanska mejna straža ter tuji vojaki, ki so bili del vojaške vaje NATA.

Več litvanskih medijev piše, da so trupla vojakov z vozilom vred našli v močvirju.

Litvanska ministrica za obrambo Dovilė Šakalienė bo še danes obiskala kamp z namenom, da prejme čim več informacij o situaciji in da ponudi uteho preostalim ameriškim vojakom, še poročajo tuji mediji.

