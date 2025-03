V nadaljevanju preberite:

Na začetku tedna so se v Savdski Arabiji ameriški pogajalci na ločenih srečanjih s svojim ruskimi in ukrajinskimi kolegi načeloma dogovorili o dveh rečeh: ena je prekinitev sovražnosti v Črnem morju, druga je zamrznitev medsebojnega obstreljevanja energetskih objektov in infrastrukture. A do dejanske uresničitve vsaj prvega od obeh dogovorov utegne preteči še precej časa.