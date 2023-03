Na sodu smodnika s sefom, polnim denarja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se je kitajski voditelj Xi Jinping odločil, da bo podoben človeku, ki mu je v marsičem zgled, je njegovo doktrino kljub vsemu dopolnil s sodobnimi sredstvi vladanja. Mao Zedong je namreč govoril, da počiva oblast na sodu smodnika. Xi je k temu dodal še kup denarja.

S tema dvema kontrolnima palicama v rokah Xi upa, da bo dobro pripravljen pričakal poskus Združenih držav Amerike, da bi Kitajsko pahnile v izolacijo, ali jo celo obkolile z zvezami, kot so Aukus, katerega članice so ZDA, Avstralija in Združeno kraljestvo, in Quad, v katerem so se povezale ZDA, Avstralija, Indija in Japonska, po vsej verjetnosti pa tudi Južna Koreja.