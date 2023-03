Enoglasni zbor s partijskim dirigentom

V nadaljevanju preberite:

Prva čestitka Xi Jinpingu je včeraj prispela iz Kremlja. »Dragi prijatelj,« je zapisal ruski predsednik Vladimir Putin, »prosim vas, prejmite moje iskrene čestitke ob ponovni izvolitvi. Rusija visoko ceni vaš osebni prispevek h krepitvi vezi in strateškega sodelovanja med našima nacijama.« Zdaj ves svet čaka na to, ali bo prvo potovanje kitajskega predsednika v tujino pot v Moskvo in koliko bo »strateško partnerstvo« med Kitajsko in Rusijo zakorakalo tudi na vojaško področje.