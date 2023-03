Nekdanja učenka je napad na šolo v Nashvillu skrbno načrtovala

Napad v šoli v Nashvillu je bil skrbno načrtovan, je sporočila tamkajšnja policija. Izvedla ga je 28-letna Audrey Hale, nekdanja učenka šole, ki se je identificirala kot transspolna oseba. Napad je zahteval življenja treh devetletnikov, dveh deklic in fanta, umrli so še ravnateljica, učiteljica in hišnik. Tudi napadalka je umrla pod streli policistov.

Policija motiva v ponedeljek ni razkrila, čeprav naj bi ga poznala, saj je sporočila, da imajo v rokah manifest strelke, ki se je na napad temeljito pripravila z načrtom šole in napada, pred katerim je celo izvajala nadzor poslopja. Vanj je vdrla skozi stranska steklena vrata, ki jih je razbila s streljanjem.

Policija je objavila posnetke napadalke ob vdoru v šolo, ki jih je zabeležila nadzorna kamera v šoli. FOTO: Mestna policija Nashvilla via Reuters

Oborožena do zob

Oborožena je bila z dvema polavtomatskima puškama »jurišnega tipa« in pištolo. Orožje naj bi bilo kupljeno povsem zakonito v okolici Nashvilla. Policija se je odzvala hitro in 14 minut po klicu na nujno številko sta dva policista napadalko ubila. Policija je tudi sporočila, da je bila Audrey Hale, katera spolna opredeljenost v času napada ali pred njim ni povsem jasna, v preteklosti učenka šole The Covenant, ki jo je ustanovila prezbiterijanska krščanska ločina in ima 200 šolarjev in 50 zaposlenih.

Pred tem novim nasiljem na ameriški šoli je bilo po podatkih agencije AP in časopisa USA Today od leta 2006 na ameriških osnovnih šolah sedem podobnih množičnih napadov z najmanj štirimi mrtvimi. V vseh prejšnjih primerih so bili strelci moški.

Nashville že večkrat prizorišče množičnega nasilja

Podatki omenjenih medijev ne vključujejo primerov, ko so na šolah v strelskih napadih umrle manj kot štiri osebe. Takih napadov je veliko in samo prejšnji teden sta se na primer v dveh dneh drug za drugim zgodili streljanji na šolah v Denverju v Koloradu in na območju Dallasa v Teksasu.

Nashville je bil v zadnjih letih večkrat priča množičnemu nasilju, vključno z napadom na božični dan leta 2020, ko je bilo v središču zgodovinskega središča Music City namerno razstreljeno počitniško vozilo, pri čemer je bil napadalec ubit, tri osebe pa poškodovane.

FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Biden ponovno pozval kongres k prepovedi jutrišnih oziroma polavtomatskih pušk

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je po zadnji tragediji dejala, da je treba nekaj storiti. »Predsednik ponovno poziva kongres, naj nekaj stori, preden bo še en otrok nesmiselno ubit v nasilju s strelnim orožjem, ki ga je mogoče preprečiti,« je dejala.

Oglasil se je tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je streljanje označil za bolno in dejal, da nasilje s strelnim orožjem trga samo dušo naroda. Pohvalil je policijo za hitro ukrepanje in ponovno pozval kongres, naj prepove jurišne oziroma polavtomatske puške.

Po tragediji je Biden v spomin na žrtve nesmiselnega nasilja, kot se je izrazil sam, ukazal spustiti zastave pred zveznimi poslopji na pol droga do konca meseca.