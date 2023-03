28-letnica napadla osnovno šolo in ubila šest ljudi

V strelskem napadu na osnovno šolo v Nashvillu v ameriški zvezni državi Tennessee je danes umrlo šest ljudi, trije otroci in trije zaposleni. Policija je ob posredovanju ubila 28-letnico, ki naj bi izvedla smrtonosni napad, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaenkrat ni jasno, če je domnevna napadalka imela kakšne povezave z zasebno šolo. V šolo je vstopila prek stranskega vhoda, oborožena pa je bila z najmanj dvema jurišnima puškama in pištolo.

Policisti so na kraj napada prispeli 15 minut po prvem klicu na pomoč in med posredovanjem ustrelili napadalko, ki naj bi streljala tudi v njihovi smeri.

Čeprav so tovrstni strelski napadi v ZDA relativno pogosti, jih le redko izvedejo ženske. Po navedbah policije je bila 28-letnica domačinka iz Nashvilla.

Motiv strelke ostaja neznan, policija pa še ni objavila njene identitete.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je po zadnji tragediji dejala, da je potrebno nekaj storiti. »Predsednik ponovno poziva kongres, naj nekaj stori, preden bo še en otrok nesmiselno ubit v nasilju s strelnim orožjem, ki ga je mogoče preprečiti,« je dejala.

Oglasil se je tudi predsednik ZDA Joe Biden, ki je streljanje označil za bolno in dejal, da nasilje s strelnim orožjem trga samo dušo naroda. Pohvalil je policijo za hitro ukrepanje in znova pozval kongres, naj prepove jurišne oziroma polavtomatske puške.

Kongres pozive k ukrepanju zanemarja s sklicevanjem na ustavno pravico Američanov do orožja. Kongres je nekoliko ukrepal lani, potem ko sta se zvrstila dva odmevna strelska napada v newyorškem Buffalu in teksaškem Uvaldeju, kjer je 18-letnik pobil 19 otrok in dve učiteljici.

Čeprav jo razglašajo za veliko orožarsko reformo, pa je kongres zatem uvedel le malce boljši nadzor nad kupci orožja, ki pa lahko še vedno do njega pridejo brez težav in preverjanja na orožarskih sejmih in v zasebni prodaji.