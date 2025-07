Začelo se je sojenje zdravniku, ki naj bi ubil najmanj 15 pacientov

V Nemčiji so začeli sojenje zdravniku, ki je obtožen umora 15 pacientov, ki so bili v paliativni oskrbi. Tožilstvo trdi, da je zdravnik med septembrom leta 2021 in julijem leta 2024 umoril 12 žensk in tri moške, stare od 25 do 94 let.

Zdravnik naj bi žrtvam brez njihove vednosti dajal anestetik in mišični relaksant, to pa je po navedbah tožilstva pri pacientih »paraliziralo dihalne mišice, kar je povzročilo dihalni zastoj in v nekaj minutah tudi smrt«. Obtoženec je domnevno zažgal tudi stanovanja petih žrtev, da bi prekril dokaze o svojih zločinih.

Po poročanju ABC News zdravnik ni privolil v psihiatrično oceno pred začetkom sojenja, zato ga bo strokovnjak opazoval na sodišču. Zaslišanja bodo predvidoma trajala do 28. januarja prihodnje leto, na sojenju pa bo pričalo približno 150 ljudi, navaja DPA.

Oblasti so zdravnika najprej aretirale zaradi suma štirih umorov, a so po nadaljnji preiskavi odkrili, da je število precej višje. Tiskovni predstavnik tožilstva je za AFP povedal, da še vedno preiskujejo 96 primerov, med njimi tudi smrt zdravnikove tašče.