Začelo se je sojenju kirurgu, domnevnemu posiljevalcu otrok

Danes se je v Bretanji začelo sojenje francoskemu kirurgu Joë​​lu Le Scouarnecu, ki je domnevno zlorabil 299 pacientov, večinoma otroke, mlajše od 15 let. Leta 2020 je bil obsojen na 15 let zaporne kazni zaradi spolne zlorabe štirih otrok, dve sta bili njegovi nečakinji. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dodatnih 20 let zapora.

Največje sojenje zaradi zlorabe otrok v zgodovini Francije bo potekalo na kazenskem sodišču v Vannesu in bo predvidoma trajalo štiri mesece. Le Scouarnec je obtožen posilstva in zlorabe 158 moških in 141 žensk. Od tega je bilo 256 žrtev mlajših od 15 let, povprečna starost pa je bila 11 let, je za javnost dejal Sté​phane Kellenberger, državni tožilec v Lorientu.

V Le Scouarnecovem domu so odkrili več kot 300.000 fotografij s pedofilsko vsebino. FOTO: Alain Paillou/Reuters

Štiriinsedemdesetletnik obtožb ne zanika, a pravi, da se vseh napadov ne spominja, piše francoski medijski portal France 24. Že leta 2005 je bil obsojen na štiri mesece pogojne zaporne kazni zaradi posedovanja in uvažanja otroške pornografije, a mu niso nikoli prepovedali dela z otroki, in je še naprej pridobival ugledne službe v bolnišnicah po vsej državi, poroča AP.

Med najmlajšimi žrtvami le nekajmesečni dojenčki

Pristojni so v preiskavi Le Scouarnecovega doma našli več kot 300.000 fotografij, 650 posnetkov s pedofilsko, zoofilsko in skatološko vsebino ter okoli 70 lutk dojenčkov in otrok. Našli so tudi zvezke, kjer se Le Scouarnec ponosno označuje za pedofila in podrobno opisuje številne zlorabe, kot da gre za zdravniške kartoteke. V ločeni zbirki »črnih beležk« so našli tudi skupek pisem z naslovom Moja pedofilska pisma, v katerih Le Scouarnec o svojih zločinih razpravlja kot o filozofiji, poroča El País.

Obsežno dokazno gradivo zoper obtoženega, med njimi več kot 300.000 fotografij, 650 posnetkov in številne beležke. FOTO: Damien Meyer/AFP

Večino žrtev je domnevno zlorabljal, ko so bile omamljene zaradi zdravil ali pod anestezijo, med najmlajšimi so bili, sodeč po zapisih v beležkah, zgolj nekajmesečni dojenčki.

Policijski postopek, ki je privedel do grozljivega nabora dokazov, se je začel leta 2017, ko se je Le Scouarnec šestletni deklici iz sosednje hiše razkazoval in jo otipaval. Medtem ko pedofili svoja dejanja pogosto upravičujejo s travmatičnim otroštvom, povezave med Le Scouarnecovim otroštvom in njegovimi zavržnimi dejanji za zdaj niso odkrili, še poroča El País.

Prve zlorabe že leta 1985

Le Scouarnec se je rodil leta 1950 v Parizu in odraščal v skromni družini. Oče je sprva izdeloval pohištvo, kasneje pa se je zaposlil v bančnem sektorju. Mati je delala kot hišnica. Le Scouarnec je odraščal v dokaj normalnem okolju, čeprav se je oče včasih obnašal avtoritarno, zaradi česar Joël v domačem okolju ni mogel prosto izražati svojih čustev, mnenje strokovnjakov povzemajo francoski mediji.

Pri desetih letih se je začel zanimati za medicino in izrazil željo, da postane zdravnik. Leta 1981 je diplomiral na fakulteti za medicino, nato pa se specializiral v vaskularni in ginekološki kirurgiji. Med študijem je spoznal tudi soprogo, s katero imata tri otroke, medtem ko so se zlorabe domnevno začele že leta 1985.

Številna francoska združenja za zaščito žensk in otrok se skupaj z zdravstvenimi organizacijami zavzemajo za poostritev francoskih zakonov. Za prvi dan sojenja so sklicali shod pred sodiščem, kjer bodo obravnavali Le Scouarnecov primer.

Po zgodovinskem sojenju proti Dominiquu Pelicotu, ki je omamljal in posiljeval svojo ženo Giséle ter k temu nagovarjal tudi druge moške, se Francija tako ponovno sooča z grozljivim primerom spolne zlorabe.