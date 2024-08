Nova velika vojna kot samouresničujoča se prerokba

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko politiki, analitiki in novinarji v slogu športnih napovedovalcev štejejo ure do morebitne velike eskalacije – velike vojne – na Bližnjem vzhodu in ko Izrael kljub naznakam, da bi se lahko že kmalu znašel v največji (varnostni) krizi v vsej svoji zgodovini, še naprej množično pobija in ruši po območju Gaze, se moramo vprašati, ali v širši mednarodni skupnosti sploh obstaja akter, ki poskuša zaustaviti morda usoden tok dogodkov. Ali pa so odločitve, ki jih sprejemajo voditelji, le odraz jedrne človeške nravi in popolnoma razčlovečenega stanja duha.