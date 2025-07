Novemu zakonu o obrambi očitajo diskriminacijo

V nadaljevanju prebeirte:

Hrvaška vlada je ta teden, pričakovano, sprejela spremembe zakona o obrambi in o službi v oboroženih silah, s katerimi je bilo med drugim ponovno uvedeno obvezno osnovno vojaško usposabljanje oziroma obvezno služenje vojaškega roka.

Po izvedeni javni razpravi se ni spremenilo nič bistvenega, naborniki bodo na dvomesečno vojaško usposabljanje odšli v vojašnice v Požegi, Kninu in Slunju, ženske se bodo za to odločile prostovoljno. Mesečno bodo prejemali 1100 evrov in imeli plačane stroške prehrane, prevoza in dopusta. Dva meseca vojaškega roka se jim bosta vpisala v delovno dobo, zaposlenemu naborniku pa bodo pravice iz delovnega razmerja mirovale in ne bo mogel dobiti odpovedi zaradi služenja vojaškega roka.