Kakšne priložnosti ponuja Jugovzhodna Azija in kaj jo pri tem zavira

Le redki deli svetovnega gospodarstva so tako obetavni kot jugovzhodna Azija. Multinacionalna podjetja upajo, da bodo proizvodnjo preselila s Kitajske, in si prizadevajo za vzpostavitev dobavnih verig v regiji. Indonezija, Filipini in Vietnam bodo do konca desetletja najbrž spadali med najhitreje rastoča gospodarstva na svetu. Malezija se bo predvidoma kmalu pridružila skupini gospodarstev z visokimi dohodki. Ker tujci zapuščajo Hongkong, se je povečal pomen Singapurja kot finančnega središča.

GRAF 1

Kar zadeva domača podjetja, je stanje v jugovzhodni Aziji bolj negotovo. Tržna vrednost naložbenih delnic v Indoneziji, Maleziji, na Filipinih, v Singapurju in na Tajskem znaša približno 900 milijard dolarjev (830 milijard evrov). Teh pet gospodarstev ima približno enak BDP kot Indija, toda manj kot polovico njene naložbene tržne vrednosti (glej graf 1). Vsako od sedmih ameriških podjetij je vredno več kot celoten južnoazijski trg.

Le eno podjetje ustanovljeno v tem stoletju

Med 50 najuspešnejšimi podjetji v jugovzhodni Aziji je bilo le eno podjetje ustanovljeno v tem stoletju, in sicer Sea, singapursko podjetje za igre na srečo in e-poslovanje. Od 50 vodilnih podjetij jih je 15 v državni lasti, 14 pa jih je hčerinskih družb velikih konglomeratov v regiji.

Singapur bo zanesljivo prevzel del mednarodnega poslovanja s Kitajsko. FOTO: Caroline Chia/Reuters

V jugovzhodni Aziji imajo obsežni podjetniški imperiji z večletno zgodovino, kot so tajska CP Group, malezijski Sime Darby, indonezijski PT Djarum in filipinski San Miguel, izjemno pomembno vlogo. Njihova področja naložb segajo od kmetijstva, energetike in nepremičnin do bančništva, telefonije in maloprodaje. Ti imajo pogosto stkane tudi tesne politične vezi, ki jim pomagajo uspevati v panogah, pri katerih so licence in dovoljenja odvisna od vlade. V jugovzhodni Aziji prevladujejo konglomerati, ki regiji onemogočajo, da bi izkoristila svoj potencial.

Še pred kratkim so bili konglomerati v jugovzhodni Aziji prave zvezde. Po podatkih svetovalnega podjetja Bain so med letoma 2003 in 2012 ustvarili 28-odstotni letni donos delničarjev, vključno z dividendami, v primerjavi z 20-odstotnim donosom podjetij iz jugovzhodne Azije, ki se osredotočajo na posamezne trge. Ta vzorec pa se je od takrat preobrnil: med letoma 2013 in 2022 so konglomerati v jugovzhodni Aziji ustvarili slabe 4 % letnega donosa, kar je precej manj od 11 %, ki so jih dosegla bolj ciljno usmerjena podjetja v regiji (glej graf 2).

GRAF 2

V zadnjem obdobju je to deloma posledica padca cen različnih dobrin, ki jih konglomerati prodajajo, obenem pa kaže tudi na to, da se družbe niso znale prilagoditi. »Panoge, kjer so ti konglomerati uspeli, so že razvite ali pa propadajo,« opozarja Till Vestring, partner družbe Bain v Singapurju. »Mnogim ni uspelo preiti v nove sektorje.« Nekateri konglomerati želijo to spremeniti. Vingroup, največji vietnamski konglomerat, je predstavil blagovno znamko električnih vozil VinFast in izdelal tudi svoj pametni telefon.

V tujino prodajajo večinoma osnovne dobrine

Številni konglomerati v regiji so iskali pomoč tujih podjetij pri vstopu na področja, kot so e-trgovanje, digitalno bančništvo in obnovljivi viri energije. Indonezijski konglomerat Sinar Mas se je za gradnjo podatkovnih centrov povezal s podjetjem LG CNS, ki je del južnokorejskega giganta za računalništvo v oblaku. Podjetje Ayala Group, filipinski konglomerat, se je povezalo s kitajskim finteh podjetjem Ant Financial in lansiralo e-denarnico Mynt. V začetku tega meseca je Ayala japonskemu konglomeratu Mitsubishi prodala polovico svojega deleža podjetja za 319 milijonov dolarjev (290 milijonov evrov).

Številnim konglomeratom v jugovzhodni Aziji pa so obsežne politične vezi zmanjšale spodbude za inovacije. Omejitve tujega lastništva jih ščitijo pred konkurenco, zlasti na področjih, kot so telefonija, bančništvo, mediji in nepremičnine. Prijateljski odnosi z regulativnimi organi zadržujejo tudi domače povzpetnike.

Kuala Lumpur je malezijska metropola, v kateri bi lahko cvetelo tudi gospodarstvo. FOTO: Hasnoor Hussain/Reuters

Konglomerati v jugovzhodni Aziji so prav tako med največjimi viri financiranja novih podjetij v regiji, in to ne le prek svojih bančnih podružnic. Mnoga vlagajo v pomembne dele tveganega kapitala. Na Filipinih so konglomerati, kot sta JG Summit in Ayala, veliki financerji zagonskih podjetij. Sinar Mas in Lippo Group, še dva indonezijska konglomerata, sta velika vlagatelja v tvegani kapital v državi. To je lahko prednost za podjetnike, ki se z veseljem strinjajo z vključitvijo svojih podjetij v enega od regionalnih konglomeratov. Za tiste, ki bi jim želeli konkurirati, pa je to neprijetno.

V Aziji so vplivni konglomerati zelo razširjeni in lahko celo koristijo nerazvitim gospodarstvom, saj izboljšujejo razporejanje kapitala in talentov. Konglomerati v jugovzhodni Aziji so še posebej zaskrbljujoči. Južnokorejski chaeboli – družinski konglomerati, kot so Samsung, Hyundai in LG – so veliki in inovativni tudi zato, ker na tujih trgih tekmujejo s tujimi podjetji. Konglomerati v jugovzhodni Aziji se v nasprotju s tem osredotočajo na svoje domače kraje. V tujino prodajajo večinoma osnovne dobrine, kot na primer kmetijske proizvode.

Investicijska sklada KKR in Blackstone sta med tistimi, ki krepijo svoje poslovanje v regiji. Konglomerati v jugovzhodni Aziji običajno javno objavljajo le del svojih delnic, kar lahko oteži sovražne ponudbe. Več kot polovica delnic malezijske družbe YTL, filipinske družbe SM Investments in tajske družbe ThaiBev je v zasebni lasti, še vedno pa je mogoče pristaviti svoj lonček.

Usmeritev na domači trg lahko indijskim konglomeratom, kot sta Reliance Industries in Adani Group, omogoči učinkovitost, ki jo običajno zagotavlja že velikost podjetja. V jugovzhodni Aziji pa temu ni tako. Indonezijsko gospodarstvo je največje v regiji, saj je za tretjino večje od indijskega in približno trikrat večje od malezijskega, filipinskega, singapurskega, tajskega in vietnamskega, zato bodo konglomerati, ki jih vodijo tajkuni jugovzhodne Azije, verjetno ostali manjši in manj produktivni od tistih v večjih gospodarstvih.

Krepita se tudi sklada KKR in Blackstone

Slabše poslovanje konglomeratov v jugovzhodni Aziji je pritegnilo pozornost tujih podjetij zasebnega kapitala, ki so razdrobila druge podobne družbe. Investicijska sklada KKR in Blackstone sta med tistimi, ki krepijo svoje poslovanje v regiji. Konglomerati v jugovzhodni Aziji običajno javno objavljajo le del svojih delnic, kar lahko oteži sovražne ponudbe. Več kot polovica delnic malezijske družbe YTL, filipinske družbe SM Investments in tajske družbe ThaiBev je v zasebni lasti, še vedno pa je mogoče pristaviti svoj lonček. Avgusta je evropska zasebna družba CVC kupila večinski delež v bolnišnicah Siloam International od skupine Lippo Group za okoli milijardo evrov.

Zaradi majhnosti lokalnih kapitalskih trgov se ta podjetja pozneje težko uvrstijo na borzo, poleg tega pa je zanimanje tujih vlagateljev za skromna azijska podjetja zelo omejeno. Brez večje konkurence bo »morija« podjetij v jugovzhodni Aziji še naprej kazila njeno sicer optimistično gospodarsko stanje. (The Economist)