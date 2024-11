Kako razumeti vojno ekonomijo Rusije in njeno prihodnost

Dve leti in pol po tem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin začel obsežno invazijo na Ukrajino, se zdi, da je rusko gospodarstvo uganka, zavita v enigmo nasprotujočih si zgodb. Če bi želeli trditi, da so gospodarstvo ohromile sankcije Zahoda, da Kremelj daje prednost vojaškim izdatkom in da na to vplivajo uspešni napadi ukrajinskih dronov na ruske rafinerije nafte, bi to mnenje podpiralo kar nekaj dokazov. Če pa bi želeli poudariti odpornost ruskega gospodarstva s sklicevanjem na prilagodljivost domačih podjetij ali zmožnost potrošnikov, da nadomestijo uvožene izdelke z domačimi imitacijami, te trditve ne bi zlahka ovrgli.

Ruskemu gospodarstvu dejansko ne gre najbolje. Sankcije so mu res škodovale, ukrajinski napadi brezpilotnih letal pa so resnično povzročali motnje. Če pogledamo dolgoročno, gospodarstvo v številnih sektorjih nazaduje, nedavno napovedano drastično povečanje vojnih izdatkov pa je dolgoročno nedvomno neobvladljivo. Hkrati Rusija še zdaleč ni blizu gospodarskemu »zlomu«, ki so ga mnogi komentatorji napovedovali in pričakovali. Če bo Putin nadaljeval s svojimi vojnimi načrti – kar je zelo verjetno –, se lahko izkaže, da bo gospodarstvo še najmanjša težava, ki ga bo doletela.

Potemkinov dinamizem

Za gospodarstvo v resnih težavah sta značilni visoka brezposelnost in visoka inflacija. Z vidika delovnih mest je rusko gospodarstvo uspešno, saj ustvarja stopnje zaposlenosti, kakršnih ni bilo od sovjetskih časov, ko je bila zaposlitev obvezna za vse polnoletne odrasle osebe. To lahko pojasnimo z dvema razlogoma: v vojni je bilo ubitih ali ranjenih več sto tisoč bodočih delavcev, okoli milijon ljudi pa je zapustilo državo; poleg tega pa vlada izdatno financira vojaško industrijo.

Putinova vojna ne škodi samo življenju trenutnih ruskih državljanov, na to obsoja tudi prihodnje generacije.

Vodja ruske centralne banke Elvira Nabiulina je trenutno stanje označila kot »znatno pregrevanje«. Ta raba je zelo neobičajna. V običajnih okoliščinah bi »pregrevanje« pomenilo previsoko zaposlenost zaradi nenavadno hitre rasti proizvodnje, ki bi lahko bila posledica tržnega balona ali pretiranih državnih spodbud. Kljub temu je danes v Rusiji izguba delovne sile zaradi vojne in množičnega izseljevanja večja od novega zaposlovanja, kar pomeni, da je glavni razlog za »pregrevanje« zmanjšanje obsega delovne sile in ne povečanje njenega povpraševanja. To je tudi glavni razlog za pospešeno rast plač v prvi polovici leta, saj so se julija realne plače na letni ravni povečale za kar 8,1 %.

Moskovske trgovine so premogle polne police tudi 1. novembra. FOTO: Reuters

Navidezno izvrstni podatki o trgu dela v Rusiji so v resnici zaskrbljujoči. Letna inflacija se je letos približala 10 %, kar je sicer več kot v katerem koli razvitem gospodarstvu, a vseeno ne toliko, kot bi lahko bilo. Presenetljivo je, da se je ključna obrestna mera ruske centralne banke pred kratkim zvišala na 19 %. Ti dve številki pomenita, da mora biti vsak, ki si izposoja denar po tržni obrestni meri (ki je običajno nekaj odstotnih točk nad obrestno mero centralne banke), zelo optimističen glede svoje pričakovane stopnje dobička ali da je v prihodnjih mesecih treba pričakovati močno povečanje inflacije. Čeprav vztrajno visoka inflacijska pričakovanja centralni banki ne omogočajo znižanja obrestnih mer, je to le en del zgodbe.

Še en razlog za nenavadno razhajanje med obrestno mero in stopnjo inflacije je vse večji obseg subvencioniranih posojil, ki jih država uporablja za podporo vojaški proizvodnji. Takšne subvencije so dejansko prenos premoženja davkoplačevalcev lastnikom vojaških industrijskih podjetij – torej Putinovim pajdašem. Tako ima tržna obrestna mera vse manjšo vlogo pri gospodarski dejavnosti, to pa skupaj z zaostrenimi razmerami na trgu dela omejuje zmožnost centralne banke, da se bori proti rasti cen zaradi dejavnikov, kot so trgovinske sankcije ali rast cen nafte na svetovnih trgih. Čeprav inflacija še ni tako visoka, je že zelo trdovratna.

Anatomija odpornosti

Tisti, ki upajo, da bo zlom ruskega gospodarstva ustavil Putinovo krvavo vojno, so večkrat podcenili, kako zelo se gospodarstvo prilagodi neugodnim okoliščinam. Povečana vojaška poraba je znatno spodbudila rusko industrijsko proizvodnjo, saj se je v prvi polovici leta 2024 v primerjavi z drugo polovico leta 2022 proizvodnja v vojaških panogah povečala za približno 60 %. Odločilni element pri tej obliki vladne politike pa je to, da so državljani pripravljeni sprejeti manjše izdatke za zdravstvo, izobraževanje in civilno infrastrukturo. Učinek zmanjšanja javnih izdatkov za revne so ublažili povečani proračunski transferji vojakom in njihovim družinam. Po nekaterih ocenah so ti transferji od julija 2023 do junija 2024 presegli 1,5 % ruskega BDP (7,5-8,2 % vseh izdatkov), pri čemer je bila večina izdana v obliki posmrtnin družinam vojakov.

Mesto Vladivostok na skrajnem vzhodu Rusije. FOTO: Aleksandr Žolobov/Reuters

Dejstvo, da so se prebivalci Rusije pripravljeni žrtvovati za lastno materialno blaginjo, je še posebej pomembno, ker so sankcije Zahoda in umik podjetij povzročili drastično izgubo dostopa do uvoženih izdelkov. Nekatere dobrine so postale nedostopne – na primer avtomobili največjih zahodnih blagovnih znamk, kot sta Mercedes in Ford –, druge, kot so Applovi telefoni iPhone, pa so se začele prodajati po občutno višji ceni. Številne izdelke, ki so jih prej izvažali z Zahoda, so nadomestili manj kakovostni izdelki iz drugih držav, med njimi predvsem iz Kitajske, in sicer z nadomeščanjem uvoza, zaradi česar potrošniki plačujejo višje cene za manj kakovostno blago. Z drugimi besedami, ker so ruski državljani pripravljeni plačati več za manj, s tem dejansko prispevajo k nadaljevanju Putinove vojne. Pomembno je, da se ta padec življenjskega standarda ne odraža v BDP, saj uvoz ni del BDP, proizvodnja, ki ta uvoz nadomešča, pa je. Kadar se gospodarstvo tako hitro loči od mednarodnega trgovanja, BDP ne odraža vsega, kar ljudje dejansko doživljajo.

Izposoja iz prihodnosti

Trgovinske in finančne sankcije, ki so jih uvedli po invaziji februarja 2022 in ki so se od takrat postopoma povečevale, so nedvomno zmanjšale zmogljivost Kremlja za vodenje vojne, enako so storile tudi vedno strožje sekundarne sankcije za kitajske, indijske, turške in druge posrednike. Takšni ukrepi zvišujejo cene prepotrebnih surovin ali predstavljajo dodaten davek na finančne transakcije, kar zmanjšuje državne prihodke.

Vendar pa zaradi zakonov trga nobena izmed teh sankcij ne more popolnoma ustaviti pretoka blaga in denarja: ko se transakcija podraži, se poveča stopnja dobička za vsako uspešno transakcijo, kar spodbuja nove posrednike, da najdejo nove rešitve in luknje v zakonu. Upravljanje teh transakcij je postalo donosen posel za Putinove pajdaše – skoraj tako donosen kot vojaška proizvodnja. Kljub temu so te rešitve drage, stroški pa ostajajo na plečih navadnih državljanov. Navsezadnje je najpomembnejša prav njihova volja, da nosijo gospodarsko breme, in zdi se, da ta še ni dosegla svojih meja.

Vladimir Putin ne popušča zahodnim voditeljem. FOTO: Grigorij Sisojev/AFP

Drugi vir financiranja vojne je izposoja iz prihodnosti. Tega pa ne izvajajo neposredno. Ruska vlada si namreč ne more izposoditi sredstev na mednarodnih kreditnih trgih, prav tako pa se kljub visokim obrestnim meram težko zadolžuje znotraj države. Namesto tega je vlada v zadnjih proračunih močno zmanjšala izdatke za izobraževanje in zdravstvo. Še pomembneje je, da se Putinova izposoja iz prihodnosti kaže v obliki postopne, a vseprisotne odstranitve tržnih institucij, za katere so Rusi med reformami v devetdesetih letih prejšnjega stoletja plačali zelo visoko ceno. Te institucije so zagotovile temelje za izjemno rast v začetku leta 2000, od leta 2014 pa krepijo odpornost ruskega gospodarstva na zahodne sankcije. Za vodenje takšne vojne, kot je v Ukrajini, pa mora Putinov režim uveljaviti veliko večji nadzor nad gospodarstvom, kot ga omogočajo te institucije.

Kremelj uradno ni uvedel nadzora cen

Kremelj mora vseeno paziti, da ne bo preveč prizadel gospodarske dejavnosti, zato ni uradno uvedel nadzora cen, čeprav podjetjem ne dovoli, da jih dvigujejo prehitro ali prestrmo. Zaradi naraščajočih cen energije je vlada uvedla omejitve izvoza bencina in drugih naftnih derivatov, zaradi česar se je potreba po nadzoru cen razširila tudi na druge trge. Podobno pot je pred dvema desetletjema ubrala še ena z nafto bogata država pod vodstvom diktatorja. Venezuela je pod vodstvom predsednika Huga Chaveza in njegovega naslednika Nicolasa Madura uvedla nadzor cen, ki je na koncu povzročil gospodarsko katastrofo. Trenutni zlom venezuelskega gospodarstva je verjetno eden od razlogov, zakaj se ruski vladni ekonomisti potihem upirajo Putinovemu prizadevanju za večji nadzor.

Prizor iz ene od peterburških trgovin iz letošnjega junija. FOTO: Anton Vaganov/Reuters

Putin je julija 2023 odredil nacionalizacijo premoženja dveh velikih zahodnih blagovnih znamk, proizvajalca jogurtov Danone in pivovarne Carlsberg, Heineken pa je svojo dejavnost prodal lokalnemu podjetju za en evro. Podobno kot pri nadzoru cen je vlada v vseh primerih ravnala previdno. Zakon o nacionalizaciji je bil sprva sprejet, da bi preprečil zaprtje podjetij po invaziji leta 2022. Če je zahodno podjetje nameravalo zapustiti ruski trg, je lahko prodalo svoja sredstva in dejavnosti, vendar z veliko izgubo glede na predvojne tržne cene in z visokim dodatnim davkom.

Kako se krepi Putinova moč?

Pred sprejetjem zakona o nacionalizaciji pa zasebnim podjetjem niso prepovedovali, da namesto prodaje zaprejo svoje rusko podjetje. Tudi po sprejetju zakona je bila nacionalizacija podjetij Danone in Carlsberg v Rusiji veliko presenečenje, saj nobeno od podjetij ni ustavilo svoje dejavnosti, nasprotno, obe podjetji sta se ukvarjali s pogajanji o prodaji. Najbrž so bile ciljno usmerjene razlastitve opozorilo drugim podjetjem, ki bi lahko razmišljala o izstopu. Ker se je njihova potencialna prodajna cena še dodatno znižala, bi morali biti še bolj nagnjeni k temu, da ostanejo. Sposobnost vlade, da po mili volji razlasti podjetja, rešuje velik vojaški problem, saj onemogoča odhod dragocenih podjetij. Pa vendar se to odvija na račun temeljne gospodarske institucije, in kot pojasnjujeta ekonomista Daron Acemoglu in James A. Robinson, je takšna institucionalna erozija ključ do razumevanja, kako države propadajo.

Množično vlaganje v vojaško proizvodnjo in hkratno rušenje tržnih institucij lahko kratkoročno okrepi Putinovo moč, toda dolgoročno nastavi tempirano bombo za gospodarski razvoj. V sodobnem času še nobena država ni dosegla trajnostne gospodarske rasti, ne da bi se vedno bolj odpirala mednarodni trgovini. Ko se bo vojna v Ukrajini končala in se bo Rusija spet začela ukvarjati z mednarodno trgovino (ne le s surovinami), jo bodo spet preganjale nacionalizacije preteklih let. Putinova vojna ne škodi samo življenju trenutnih ruskih državljanov, na to obsoja tudi prihodnje generacije.

Konstantin Sonin (profesor na šoli za javno politiko Harris School Univerze v Čikagu)

