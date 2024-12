Osumljenca za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice izročili v New York

Osumljenec za umor direktorja zdravstvene zavarovalnice v ZDA se v četrtek ni upiral zahtevi za izročitev v New York, kamor so ga iz Pensilvanije že premestili. V New Yorku bodo Luigiju Mangioneju sodili tako na državnem kot tudi zveznem sodišču.

26-letnik naj bi 4. decembra sredi Manhattna s streli iz doma narejene pištole ubil direktorja zavarovalnice UnitedHealth Briana Thompsona. Natančen motiv za umor še ni povsem jasen, vendar pa ima Magnione precej privržencev, ki ga podpirajo na spletu in tudi v živo pred sodišči. Zdravstvene zavarovalnice v ZDA niso priljubljene, ker lahko zavračajo plačila za zdravstvene posege.

Po umoru naj bi iz mesta z avtobusom pobegnil v Pensilvanijo, kjer so ga 9. decembra prijeli v restavraciji McDonalds. V Pensilvaniji so ga obtožili posedovanja pištole in ponarejenih dokumentov, v New Yorku pa resnejših kaznivih dejanj. Tožilec Manhattna Alvin Bragg je v torek naznanil, da so ga med drugim obtožili naklepnega umora v podporo terorizmu.

V četrtek je nato obtožnico proti njemu vložilo še zvezno tožilstvo Manhattna. Mangioneja je med drugim obtožilo zalezovanja in umora z uporabo strelnega orožja, za kar mu grozi smrtna kazen. Zvezni tožilci bodo prišli na vrsto, ko svoje opravijo državni na ravni New Yorka, kjer ni smrtne kazni.