»Morilec«, ki ga ljubi splet

V zvezku, ki so ga preiskovalci našli, naj bi pisalo:

»Spoštovani preiskovalci, bom kratek, saj spoštujem vaše delo za našo državo. Da vam prihranim dolgotrajno preiskavo, jasno izjavljam, da nisem sodeloval z nikomer. Šlo je za preprosto zadevo: osnovne metode socialnega inženiringa, osnovno znanje računalniško podprtega načrtovanja (CAD) in veliko potrpežljivosti. Če imate pri sebi moj zvezek, boste v njem našli nekaj preostalih zapiskov in seznamov opravil, ki pojasnjujejo bistvo mojih dejanj. Kar zadeva meje naprave, so dobro zaščitene, saj delam na področju inženirstva, zato verjetno ne boste našli veliko informacij.

Opravičujem se za morebitne povzročene stiske ali travme, a to je bilo nujno. Iskreno, ti paraziti so si to zaslužili. Naj vas spomnim: ZDA imajo najdražji zdravstveni sistem na svetu, a pri pričakovani življenjski dobi se uvrščamo šele na 42. mesto. United [nečitljivo] je ena največjih ameriških korporacij po tržni vrednosti, takoj za Applom, Googlom in Walmartom. Njena rast je enormna, a naša pričakovana življenjska doba? Ne. Resnica je, da so te organizacije postale preveč vplivne in še naprej zlorabljajo našo državo za enormne dobičke, ker jim ameriška javnost to dopušča.

Seveda je problem bolj kompleksen, a nimam prostora, niti ne trdim, da sem najbolj kvalificiran za celovito razlago. Vendar so številni, kot sta Rosenthal in Moore, že pred desetletji opozorili na korupcijo in pohlep, pa težave še vedno ostajajo. To ni več vprašanje ozaveščenosti, temveč očitnih igric moči. Očitno sem prvi, ki se je s tem spoprijel tako brutalno iskreno.«