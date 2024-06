Papež Frančišek, superzvezdnik v Apuliji

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je včeraj v Vatikanu najprej sprejel najodmevnejše komike in satirike z vsega sveta, potem pa je odpotoval na drugo stran Apeninskega polotoka na zasedanje skupine G7 najbogatejših in najrazvitejših držav sveta. Ob komikih, med njimi je bila »pojoča nuna« Whoopi Goldberg, se je prisrčno nasmejal in se z njimi veselo fotografiral, ob politikih pa je bil resen in v govoru poučen. Z nekaterimi se je objel, iz objema svojega argentinskega rojaka Mileia pa se je komaj rešil.