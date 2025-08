Papež Leon XIV. milijonu mladih: Vi ste znamenje, da je drugačen svet mogoč

V nadaljevanju reportaže preberite:

Sredi poletja, ko Rimljani običajno zapustijo mesto, se je vanj v okviru svetega leta zgrnilo več sto tisoč mladih kristjanov iz domala vseh koncev sveta. Okoli petsto tudi iz Slovenije. Vrhunec večdnevnega »jubileja mladih« sta bila sobotno bedenje in nedeljska maša, ki jo je pred milijonom vernikov daroval papež Leon XIV.

Vihranje zastav, nepregledne množice, zbrane okoli improviziranega oltarja, in val navdušenja, s katerim so predstavniki generacije Z in milenijci pozdravili svetega očeta, ki je na univerzitetni kampus Tor Vergata na obrobju Rima priletel s helikopterjem, so ta konec tedna spominjali na prizorišče velikega glasbenega festivala. Na istem mestu, kjer je na prelomu tisočletja mlade nagovoril Janez Pavel II., je njegov naslednik na čelu rimskokatoliške cerkve, Leon XIV., v soboto zvečer v španščini, angleščini in italijanščini najprej odgovarjal na vprašanja romarjev, v nedeljo zjutraj pa pred morjem ljudi vodil še mašo.