V nadaljevanju preberite:

Vse mesto, ne samo svetovna cerkvena prestolnica Vatikan, bo jutri v varnostnem oklepu. Vernike bodo pregledovali od zgodnjega jutra, slovesnosti bodo podobne vsem prejšnjim umeščanjem papežev zadnja desetletja. Pred mašo na trgu pred baziliko bo Leon XIV. dobil papeške insignije, palij in prstan, to se bo zgodilo pri grobnici svetega Petra pod glavnim oltarjem v baziliki. Prstan njegovega predhodnika so uničili.