Pariz v smeteh, reforma pa še ne v smeti

Francozi se ne dajo. V boju proti napovedani pokojninski reformi so se danes v množične proteste in stavko zbrali že osmič v zadnjih dveh mesecih. A tudi vladajoča politika ne popušča: medtem ko je dopoldne počasi spet kipela ulica, je štirinajst poslancev in senatorjev, povezanih v posebno paritetno komisijo, staknilo glave, da bi po vseh procedurah v narodni skupščini in senatu dorekli sklepno različico besedila, sprejemljivo za obe zbornici parlamenta. Proti večeru so se vendarle sporazumeli o tekstu, jutri bodo o njem glasovali najprej dopoldne v senatu in nato popoldne v narodni skupščini.