Pet let po brexitu britanski premier znova na vrhu voditeljev EU

Prvič po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije se bo britanski premier udeležil vrha voditeljev sedemindvajseterice. Laburist Keir Starmer, ki se je lani na oblast povzpel z željo po resetiranju odnosov med Brusljem in Londonom, bo gost neformalnega zasedanja, na katerem voditelji držav članic med drugim razpravljajo o krepitvi obrambnih in varnostnih povezav na stari celini.

Laburist se je lani na oblast povzpel z željo po resetiranju odnosov med EU in njeno nekdanjo članico. FOTO: Reuters

Starmerja je oktobra lani v Bruslju gostila tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. FOTO: Benjamin Cremel/Reuters

Kot je britanski ministrski predsednik napovedal pred prihodom v Bruselj, namerava svoje gostitelje pozvati, naj z vztrajanjem pri sankcijah še naprej vzdržujejo ekonomski pritisk na Putinovo Rusijo, hkrati pa storijo več za delitev bremena pri zagotavljanju evropske varnosti. Starmer je namreč prepričan, da so sankcije poleg vojaške pomoči Ukrajini še vedno najboljši način za »zdrobitev Putinovega vojnega stroja« in dosego miru.

Čeprav je na laburistovem urniku predvideno tudi srečanje z generalnim sekretarjem zveze Nato Markom Ruttejem, bo največ zanimanja požela predvsem njegova udeležba na vrhu voditeljev EU.

Od brexita je prejšnji teden minilo pet let, vzpostavljanje novega ravnovesja v odnosih med sedemindvajseterico in nekdanjo članico pa še zdaleč ni bilo enostavno. Napetosti je sčasoma pomagal preseči tudi ruski napad na Ukrajino, v katerem sta London in Bruselj prepoznala skupno grožnjo in s tem tudi interes po okrepitvi varnostnega sodelovanja.

»Resnično si želim, da bi bilo Združeno kraljestvo, ne glede na brexit in njegove posledice, čim bliže EU, ko gre za varnostna vprašanja in obrambno industrijo in da bi našli načine za odpravo ali zmanjšanje ovir v trgovini med Združenim kraljestvom in Evropo,« je pred začetkom vrha dejal poljski premier Donald Tusk. »Danes je trenutek, da se spet čim bolj zbližamo.«