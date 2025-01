Tudi desnico skrbi, da je Musk z objavami šel predaleč

V nadaljevanju preberite:

Že tako turbulenten odnos med britansko vlado in Elonom Muskom se je znašel pred novo preizkušnjo, potem ko je eden najvidnejših članov prihodnje administracije ameriškega predsednika Donalda Trumpa v nizu objav na svojem družabnem omrežju X kritiziral laburistično spoprijemanje s preteklimi množičnimi zlorabami otrok na Otoku in pozval k razpisu predčasnih volitev. V odzivu na očitke so predstavniki vlade svetovali milijarderju, naj se raje posveča težavam na drugi strani Atlantika.