Po skoraj 18 mesecih bega so vodjo ene najnevarnejših tolp znova ujeli

Ekvadorski predsednik Daniel Noboa je sporočil, da so po skoraj 18 mesecih bega znova ujeli vodjo ekvadorske tolpe Los Choneros, obsojenega na 34-letno zaporno kazen zaradi umora in preprodaje drog. Jose Adolfo Macias, znan kot »Fito«, je januarja 2024 pobegnil iz zapora v Guayaquilu, kar je sprožilo izgrede v več zaporih, napade tolp, ugrabitve in bombne napade po vsej državi.

Po poročanju Al Džazire naj bi pobeg izvedel pred premestitvijo v strogo varovan zapor, oblasti še niso pojasnile, kako točno mu je to uspelo.

Ekvadorske oblasti so v iskanje vključile na tisoče policistov in pripadnikov oboroženih sil ter razpisale nagrado v višini milijon dolarjev za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije.

Ujet je Jose Adolfo Macias, zloglasni »Fito«. FOTO: AFP

Policija ga je izsledila v podzemnem bunkerju pod luksuzno hišo v mestu Manta na ekvadorski obali. Ko so pripadniki varnostnih sil vdrli v stavbo, so našli skrita drsna vrata, ki so imela videz kamnitih tal. Pod tlemi so se nahajale kovinske stopnice, ki so vodile do Fitovega podzemnega skrivališča.

Bunker je bil opremljen s klimatsko napravo, posteljo, ventilatorjem in hladilnikom, za razliko od hiše, ki je vključevala telovadnico in prostor za biljard. V deseturni skupni operaciji pripadnikov policije in vojske ni prišlo do uporabe strelnega orožja, je povedal tiskovni predstavnik policije. Fito se pri aretaciji ni upiral, poroča BBC.

»Moja zahvala gre policistom in vojski, ki so sodelovali v tej operaciji. Padlo jih bo več, državo bomo ponovno zavzeli, brez predaha,« je zapisal Noboa na omrežju X.

V deseturni operaciji vojske in policije ni prišlo do uporabe strelnega orožja. FOTO: AFP

Los Choneros je pod vodstvom Fita vzpostavil zavezništvo z mehiškim kartelom Sinaloa, kar je po mnenju strokovnjakov privedlo do povečanja nasilja v Ekvadorju z uporabo taktik, kot so pohabljanja in obglavljanja.

Prijetje Fita je po besedah Noboa uspeh in dokaz delovanja razglasitve izrednih razmer, ki dovoljujejo policiji izvajanje preiskav brez naloga.

»Opravili smo svoj del,« je zapisal Noboa in dejal, da si Ekvador prizadeva za njegovo izročitev ZDA.

Predsednik je kar 22 tolp, vključno z Los Choneros, uradno označil za teroristične skupine. Država nadaljuje boj proti organiziranemu kriminalu, saj je zaradi bližine Kolumbije in Peruja postala privlačna tarča za kriminalne združbe, ki preko njenega ozemlja tihotapijo droge v tujino.