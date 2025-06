Polnočno kladivo udarilo po iranskih jedrskih glavah

Vojaško operacijo, ki je po besedah ameriških vojaških in političnih oblasti obračunala z iranskimi jedrskimi programi, so v Pentagonu poimenovali Polnočno kladivo, je na tiskovni konferenci v ameriškem obrambnem ministrstvo sporočil načelnik združenega štaba ameriških oboroženih sil Dan »Razin«​ Caine.

Obrambni minister Pete Hagseth je pred tem povedal, da je centralno poveljstvo ameriške vojske Centcom sredi noči izvedlo prezicne napade na jedrske namestitve v Fordu, Natancu in Isfahanu z namenom uničiti ali resno degradirati iranske jedrske programe. »Bil je neverjeten in velikanski uspeh.« Poudaril je, da niso ciljali iranske vojske in prebivalstva.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

Predsednik Donald Trump že več kot desetletje ponavlja, da Iran ne sme imeti jedrske bombe, je spomnil nekdanji vojak in komentator televizijske postaje Fox News, operacija pa je bila drzna in briljantna. »Svetu je pokazala vrnitev ameriškega zadrževanja. Ko predsednik govori, je bolje, da svet posluša.« Najmočnejša vojaška sila, ki jo je kdaj poznal svet, lahko po njegovem izvrši, česar ne more nihče drug.

Operacijo Polnočno kladivo so v veliki tajnosti pripravljali mesece in tedne, vse je moralo biti natančno koordinirano, je dejal. Nevidni bombniki B-2 so poleteli na svojo najdaljšo pot po terorističnih napadih na ZDA z 9. septembra 2001, prvič sploh so odvrgli trinajst tonske bombe mop (massive ordnance penetrator).

Trinajst tonske bombe mop (massive ordnance penetrator), ki so jih odvrgli na Fordo, na fotografiji iz leta 2007 v vojaškem oporišču v Misuriju. FOTO/AFP

Hegseth se je zahvalil vsem vojakom in drugim, ki so sodelovali v akciji Polnočno kladivo, general Caine pa še posebej poveljniku centcoma generalu Michaelu Kurilli, ki ga v republikanski Beli hiši zaradi bližine predsedniku Trumpu ter s tem pomembnosti imenujejo kar »gorila«. Vojaško akcijo proti trem jedrskim objektom, ki so jo skupaj izvedli v Iranu, je ocenil za kompleksno in visoko tvegano, izvedano visoko strokovno in disciplinirano. Pojasnil je obsežno prikrivanje v ozadju: medtem ko je glavnina bombnikov B-2 z minimalnimi komunikacijami poletela proti vzhodu, so jih nekaj poslali na zahod proti Tihemu oceanu v vedenju, da bodo v Teheranu njihovo pot ocenjevali za dolgotrajno. Ti bombniki so se za polnjenje z gorivom celo ustavili na Havajih, medtem pa so prave na osemnajsturni direktni poti k ciljem polnili v zraku.

Nevidni bombnik B-2 na arhivski fotografiji iz leta 2020. Foto: Jose Luis Magana/Afp

Tik pred prihodom v iranski zračni prostor je nevidnim bombnikom z območja centcom-a na pomoč priskočila podmornica, oborožena z balističnimi izstrelki tomahavk, B-2 pa so pomagali tudi drugi manevri prikrivanja. Ne vedo za nobeno iransko protiletalsko akcijo, predsednik Trump se je že prej zahvalil Izraelu za popoln prevzem nadzora nad iranskim zračnim prostorom. Ob deset minut čet drugo uro zjutraj po lokalnem času je vodilni bombnik B-2 odvrgel dve trinajst tonski bombi na Fordo, drugi so globoko zakopanemu objektu in Natancu sledili z dvanajstimi. Kot zadnje so Isfahan zadeli tomahavki, ameriška vojaška letala pa so zapustila iranski zračni prostor.

Izstrelek tomahavk na arhivski fotografiji. Foto: Reuters Pictures

Iranski zunanji minister Abas Aragči je izjavil, da je človeštvo prišlo predaleč, da bi ustrahovalcu brez spoštovanja do zakonov dovolilo zakone džungle, Trump pa je že takoj po vojaškem posredovanju izrazil upanje, da se bo Iran odločil za mir. Če ne, je zagrozil še z veliko večjim vojaškim razdejanjem. Ameriška velemesta kot New York in Los Angeles pa že sprejemajo varnostne ukrepe. V minulih tednih je Trump na proteste za Palestino, ki so se sprevrgli v nasilje, poslal nacionalno gardo in vojsko, mnogi se bojijo tudi morebitnih prikritih agentov Irana v ZDA. V času demokratskega predsednika Joeja Bidna so v ZDA vstopili milijoni brez pravega pregleda nad njihovimi identitetami. V Iranu pa je slišati tudi trditve, da so jedrske programe že pred časom premestili drugam.