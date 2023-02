Portugalsko vznemirja načrt o izkoriščanju litija

V nadaljevanju preberite:

Odnos Portugalcev do okolja se ne zdi pretirano ozaveščen niti občutno slab. Že na prvi pogled pa je jasno, da so morali v preteklosti velikokrat močno poseči v naravo: da so postavili rečne jezove in se lahko zdaj vrtijo številne vetrne elektrarne. Zadnja leta vznemirja načrt, da bi, denimo v občinah Montalegre in Boticas na severu tik ob španski meji, začeli izkoriščati litij.

Lokalno prebivalstvo nasprotuje projektu, češ, dobra prihodnost sta lahko samo kakovostno kmetijstvo in zeleni turizem. V podjetju Lusorecursos Portugal Lithium, ki ima koncesijo za dnevni in podzemni kop, pa verjamejo, da jih nič ne more ustaviti, ne birokracija ne ljudska nostalgija.