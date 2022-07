Žgoče podobe prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Po enem od najtoplejših junijev, odkar obstajajo meritve, so zahodno Evropo znova zajele visoke temperature. Živo srebro je v Španiji ponekod preseglo 45 stopinj Celzija, na Portugalskem povzroča skrbi divjanje požarov, visoke temperature so prav tako zajele Francijo in Združeno kraljestvo, kjer bi lahko padel celo vročinski rekord, ter Italijo, ki jo že nekaj mesecev pesti suša.