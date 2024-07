Poskus atentata na Donalda Trumpa

V soboto popoldne so se ZDA za las izognile tragediji, kakršne so jih v preteklosti že pretresle zaradi atentatov na predsednike Abrahama Lincolna, Jamesa Garfielda, Williama McKinleyja in Johna Kennedyja. Tako kot Theodore Roosevelt in Ronald Reagan se je 45. predsednik Donald Trump, ki hoče biti tudi 47. predsednik ZDA, le za nekaj centimetrov izognil strelu atentatorja s strehe v bližini predvolilnega zborovanja v pensilvanskem Butlerju. Z okrvavljenim obrazom so ga odvedli z odra, 78-letni republikanec pa je s pestjo v zraku privržence pozival k boju.

Strelec na prejšnjega republikanskega predsednika ZDA Donalda Trumpa na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji je dvajsetletni registrirani republikanec, ki je leta 2020 doniral denar demokratskemu predsedniku Joeju Bidnu. »Kaj za vraga se dogaja?« je po poročilih iz Butlerja izjavil oče Thomasa Matthewa Crooksa, stric pa je ameriškim medijem pripovedoval o vase zaprti družini, s katero sam že dolgo ni imel stikov. Pozneje so poročali, da so v avtomobilu mladega moškega, ki je streljal z bližnje strehe in ga je v glavo ustrelil ostrostrelec tajnih služb, našli eksplozivna sredstva.

Napadalec in udeleženec shoda sta umrla, dva sta v kritičnem stanju. Vse več je obtožb na račun velikih pomanjkljivosti pri varovanju. Trump se bo v prihajajočem tednu udeležil republikanske konvencije.

Crooks je takšno usodo načrtoval za Trumpa, ki je v usodnem trenutku za malenkost obrnil glavo ter se zato izvlekel le z ranjenim ušesom. Manj sreče je imel eden od udeležencev gigantskega zborovanja, ki ga je napadalec ubil, dva druga naj bi bila v času zaključka Delove redakcije še v kritičnem stanju. V svetu so se v trenutku razširili posnetki in fotografije 78-letnega predsednika z okrvavljenim obrazom in dvignjeno pestjo. »Boj, boj, boj!« je, obkrožen z varnostniki, pozival privržence, preden so ga varnostniki potisnili z odra v avtomobil in nato s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Tam so ugotovili, da je strelec zgrešil le za nekaj centimetrov.

Na ameriški desnici za poskus atentata vse glasneje obtožujejo levico zaradi njenega sovraštva do vodilnega republikanskega predstavnika in njegovih privržencev. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Priče so napadalca videle

Del ameriške javnosti s prstom že kaže na razširjenost strelnega orožja med ameriškim prebivalstvom, vse več pa je obtožb na račun hudih pomanjkljivosti pri varovanju 45. predsednika ZDA in ponovnega predsedniškega kandidata. Več udeležencev zborovanja je poročalo o opozorilih policiji na moškega s puško na bližnji strehi, a so policisti menda samo začudeno gledali. Republikanski voditelj odbora predstavniškega doma za nadzor James Comer je že napovedal zaslišanje odgovornih varnostnikov tajnih služb ter njihove direktorice Kimberly Cheatle. Republikanske preiskovalce bo najbrž zanimalo, zakaj ostrostrelec Crooksa ni onesposobil že pred streli, če so ga lahko videli nekateri udeleženci zborovanja.

Posnetki kažejo strelca, ležečega na strehi, ter celo naboj v zraku, tik preden je zadel uho predsedniškega kandidata. Trump je noč s sobote na nedeljo preživel na svojem golfišču v New Jerseyju, že prej se je na svojem družbenem omrežju Truth Social za hiter odgovor zahvalil tajnim službam in policiji: »Takoj sem vedel, da je nekaj narobe, potem ko sem slišal žvižgajoči zvok strelov ter začutil, kako mi je naboj raztrgal kožo.« Sožalje je izrazil družini ubitega udeleženca zborovanja. Po navedbah na facebooku je to bil petdesetletni nekdanji gasilec Corey Comperatore, ki naj bi s svojim življenjem zaščitil hčeri.

Republican presidential candidate and former U.S. President Donald Trump speaks during a campaign rally at his golf resort in Doral, Florida, U.S., July 9, 2024. REUTERS/Brian Snyder TPX IMAGES OF THE DAY Foto Brian Snyder Reuters

»Neverjetno je, da se kaj takšnega dogaja v naši državi! Bog blagoslovi Ameriko!« Demokratski predsednik Joe Biden, ki se je iz svoje počitniške vile v delawarskem Rehobothu že vrnil v Belo hišo, je govoril o »bolnem« incidentu ter nujnosti združitve Američanov. »Donalda« je poklical tudi po telefonu. Ponovni demokratski predsedniški kandidat pa je tudi med tistimi, ki v primeru ponovne zmage republikanca svarijo pred koncem demokracije. Medtem na ameriški desnici za poskus atentata vse glasneje obtožujejo levico zaradi njenega sovraštva do vodilnega republikanskega predstavnika in njegovih privržencev.

Trump bo še povečal prednost pred Bidnom

Od več deset tisoč ljudi, ki so se v soboto popoldne zbrali v Butlerju, severno od nekdanjega industrijskega središča Pittsburgh, so mnogi, da bi slišali govor svojega političnega idola v hudi vročini stali v vrsti sedem ali osem ur. Ko so odjeknili streli, so se mnogi skupaj s Trumpom vrgli na tla, slišati je bilo krike, potem pa so nekateri skupaj z njim vstali in skandirali: »ZDA! ZDA! ZDA!« Trump se bo v prihajajočem tednu udeležil republikanske konvencije v Milwaukeeju, kjer so leta 1912 obstrelili republikanskega predsedniškega kandidata Teddyja Roosevelta in kjer nameravajo tudi Trumpa uradno razglasiti za predsedniškega kandidata republikanske stranke.

»Nikoli se ne bo prenehal bojevati za Ameriko!« je na spletnem omrežju X napovedal njegov sin Don Trump mlajši, nekateri raziskovalci javnega mnenja pa verjamejo, da bo grozljivi incident iz Butlerja le še povečal njegovo prednost pred Bidnom. »Zdaj je bolj pomembno kot kadarkoli prej, da ostanemo združeni in pokažemo svoj pravi značaj kot Američani – močni in odločeni, da ne bomo dovolili zmage zla,« je na svojem omrežju sporočil Trump. Vprašanje je, ali bo takšna retorika prepričala dovolj sredinskih volivcev, če jih ne bo pogled na okrvavljenega nekdanjega predsednika.

FOTO: Rebecca Droke/Afp

Odziv Melanie Trump

K besedi se je javila tudi nekdanja prva dama Melania Trump. »Mislim na vas, moji Soameričani,« je sporočila na družbenem omrežju X. »Vedno smo bili edinstvena unija. Amerika, tkanina našega naroda, je raztrgana, a nas morata pogum in zdrava pamet ponovno združiti.« Med opazovanjem, kako je naboj zadel njenega moža, se je zavedela, da je bilo na robu katastrofalne spremembe tudi njeno življenje in življenje sina Barrona. Hvaležna je agentom tajnih služb in policistom, ki so za zaščito njenega moža tvegali lastno življenje. Sožalje je izrekla družinam nedolžnih žrtev grozovitega dejanja. »Pošast, ki je mojega moža videla kot nečloveški politični stroj, je poskušala odstreliti tudi Donaldove strasti – njegov smeh, iznajdljivost, ljubezen do glasbe, inspiracijo. Donald, velikodušen in ljubeč človek, s katerim sem bila v najlepših in najhujših časih.«

»Ne pozabimo, da so različna mnenja, politike in politične igre manj vredne od ljubezni,« je nadaljevala nekdanja prva dama slovenskega rodu. »Politični koncepti so preprosti, če jih primerjamo s človeškim bitjem.« Vsi smo ljudje in v temeljih, instinktivno, želimo drug drugemu pomagati, verjame žena skorajšnje žrtve še enega ameriškega političnega atentata. »Ameriška politika je le en način za poživitev naše skupnosti. Nujni so tudi ljubezen, sočutje, prijaznost in empatija.« Melania Trump je razmišljala celo o času po »zemeljskem kraljestvu« onkraj levega in desnega, rdečega in modrega, dokler smo tu, pa po njenem mnenju vsi izhajamo iz družin s strastjo za boljše skupno življenje.