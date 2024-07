Trumpu so se močno povečale možnosti za izvolitev

»Če bi Donald Trump to lahko naročil, bi to naročil,« je dogodek v Pensilvaniji komentiral strokovnjak za ZDA Bogomil Ferfila. Donaldu Trumpu so se po poskusu atentata močno povečale možnosti za izvolitev, je prepričan sogovornik in dodal, da bo Trump kljub pozivom k poenotenju poskušal izkoristiti poskus atentata tudi v predvolilni tekmi. »Posnetki Trumpa z dvignjeno roko pred ameriško zastavo bodo postali eno od močnih orožij v kampanji. Poskušal bo dokazati, da reagira kot voditelj in da ga ne zagrabi panika.«

Ferfila dodaja, da je bilo varovanje katastrofalno. »Strelec se je sprehajal po strehi, kaj pa je medtem počel FBI,« se je vprašal Ferfila in spomnil, da se je FBI v preteklosti v več primerih povezal z vrhom demokratske stranke. Politične nevtralnosti v ZDA ni, je prepričan sogovornik, ob tem pa med drugim omenja tudi sodni proces proti Trumpu, kjer »se takšne pristranskosti ameriškega pravosodnega sistema ne spomnim«. Po njegovem mnenju je stanje v ameriški politiki slabo, prepad med volivci demokratske in na drugi strani republikanske stranke pa se povečuje: »Prišlo je do negativnega momenta. Demokrati so republikance obtoževali sovražnega govora, republikanci bodo storili enako za demokrate.«