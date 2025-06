Poskus revizionizma izpod Kamniških Alp odmeva v Črni gori

V nadaljevanju preberite:

Čeprav Črna gora velja za najbolj napredno balkansko kandidatko na poti k članstvu v Evropski uniji, je v tej mali članici Nato zveze še vedno zelo močan vpliv Srbije, Rusije in Srbske pravoslavne cerkve. Delu oblasti in vrhu Srbske pravoslavne cerkve v Črni gori kritiki očitajo, da s poveličevanjem četniškega gibanja poglabljajo razkol v državi s komaj nekaj več kot 600 tisoč prebivalci. Andrija Mandić, predsednik črnogorskega parlamenta in četniški vojvoda, je v nedeljo v Kamniški Bistrici z govorom v spomin na po vojni pobite Črnogorce razburil marsikoga doma do te mere, da ena od parlamentarnih strank predlaga zakon o prepovedi fašističnih, nacističnih in skrajnih skupin ter njihovih simbolov.