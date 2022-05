Posledice vojne vse bolj nevarne za Evropo

V nadaljevanju preberite:

Milijoni beguncev, energetska draginja in rast cen živil so med najopaznejšimi pojavi, ki na stari celini spremljajo rusko agresijo na Ukrajino. V evropskem parlamentu so sprejeli resolucijo o gospodarskih in socialnih posledicah vojne v Ukrajini za EU. Njeno izhodišče je, da bodo sankcije in vojna negativno vplivale na gospodarsko okrevanje Evrope. Konkretno pomoč naj bi zagotovilo manjšim in srednje velikim podjetjem, prizadetim in ogroženim z višjimi cenami energije in surovin.