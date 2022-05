Kaj storiti, ko duh inflacije uide iz steklenice

V komentarju preberite:

Kako so centralne banke in vsi drugi z njimi spregledali nevarnost visoke inflacije in zakaj je slednjo zdaj težko ukrotiti? Katere dileme so zdaj pred Evropsko centralno banko in zakaj je julijski dvig obrestnih mer praktično že izvršeno dejstvo? Zakaj cenovna kapica na pogonska goriva ni najbolj domiselna protiinflacijska rešitev in kateri ukrepi so bolj bolj smiselni in družbeno upravičeni?