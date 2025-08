Potres na Kamčatki obudil vulkan, ki je spal več kot petsto let (VIDEO)

Po več kot petih stoletjih mirovanja se je na odročnem ruskem polotoku Kamčatka prebudil vulkan Krašeninikov. Njegovo silovito prebujenje je del širše geološke dejavnosti, ki pretresa regijo, saj mu je pred dnevi sledil eden najmočnejših potresov v zgodovini območja.

Ognjenik, ki po podatkih lokalne vulkanološke skupine KVERT ni bil aktiven vse od leta 1463, je po poročanju ruskega ministrstva za izredne razmere v zrak bruhnil oblak pepela, ki je segel do šest kilometrov visoko. Posnetki ruskih medijev prikazujejo mogočen steber dima in pepela, ki se dviga nad pokrajino.

»Gost oblak se širi proti vzhodu, nad Tihi ocean, zato za naseljena območja trenutno ne predstavlja nevarnosti,« so potrdili na ministrstvu. Kljub temu so oblasti izdale oranžno opozorilo za letalski promet, saj bi lahko delci v zraku ogrozili letala na tem območju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prebujenje Krašeninikova ni osamljen dogodek. Le nekaj dni pred tem je izbruhnil tudi bližnji Ključevska Sopka, ki velja za najvišji aktivni ognjenik v Evropi in Aziji. Njegovi izbruhi so, za razliko od Krašeninikova, precej pogostejši; po navedbah AFP so jih od leta 2000 zabeležili vsaj osemnajst.

Posnetki ruskih medijev prikazujejo mogočen steber dima in pepela, ki se dviga nad pokrajino. FOTO: AFP//Kronotsky Nature Reserve

Oba izbruha sledita enemu najmočnejših potresov, kar so jih kdaj koli zabeležili na Kamčatki. Tla so se stresla z magnitudo 8,8, kar je sprožilo opozorila pred cunamijem vse od Japonske do Havajev in Ekvadorja. Ruski strokovnjaki so že takrat opozarjali, da se lahko močni popotresni sunki nadaljujejo še več tednov. Njihove napovedi so se danes uresničile, ko je po podatkih ministrstva za izredne razmere območje ob Kurilskih otokih stresel nov potres z magnitudo 7,0.