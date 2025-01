Ruski in iranski predsednik bosta v Moskvi podpisala novo strateško pogodbo

Ruski predsednik Vladimir Putin bo gostil iranskega predsednika Masouda Pezeškiana na uradnem obisku v Moskvi, kjer bosta 17. januarja podpisala pogodbo o celovitem strateškem partnerstvu med državama.

Kot je sporočil Kremelj, se bodo pogovori osredotočili na širitev sodelovanja med Moskvo in Teheranom na področjih trgovine, logistike, transporta, humanitarne sfere ter aktualnih regionalnih in mednarodnih vprašanj piše AP.

Ta dogovor naj bi utrdil naraščajoče vojaško in politično partnerstvo med državama, ki se je intenziviralo po ruskem obsežnem napadu na Ukrajino februarja leta 2022. Iran je Rusiji dobavljal brezpilotna letala tipa Shahed, ki so bila uporabljena za obstreljevanje ukrajinske civilne infrastrukture.

Obenem Iran, soočen s starajočo se vojaško opremo zaradi mednarodnih sankcij, od Rusije pričakuje napredne vojaške sisteme, kot so lovska letala Suhoj Su-35 in sistemi zračne obrambe dolgega dosega, da bi se lahko obranil pred morebitnimi izraelskimi napadi piše The Kyiv Independent.



Rusko vojno letalo Suhoj Su-35. FOTO: Wikipedia/Aleksandr Markin

Sodelovanje med Rusijo in Iranom vključuje tudi načrte za razvoj severno-južnega transportnega koridorja, ki bo povezal Rusijo, Iran in druge države ter imel ključno vlogo pri gospodarskem povezovanju. Poleg tega dogovor vključuje sodelovanje na področjih energetike, obrambe in regionalne politike.

Iransko gospodarstvo ostaja šibko, kar je posledica propada jedrskega sporazuma iz leta 2015 ter nenehnega pritiska sankcij. Iranska notranja politika se sooča z naraščajočim nezadovoljstvom, tudi v vrstah močne Revolucionarne garde, kjer nekateri njeni pripadniki krivijo Rusijo za težave, s katerimi se Iran sooča v Siriji.

Po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova je podpis tega strateškega sporazuma ključni korak za okrepitev odnosov med državama, ki si prizadevata za soočanje z Zahodom in njegovimi zavezniki še piše AP.

Podoben sporazum je Putin junija lani podpisal tudi z voditeljem Severne Koreje Kim Džong Unom, ki predvideva medsebojno vojaško podporo v primeru oboroženega napada. FOTO: Vladimir Smirnov/Reuters

Severna Koreja je po podpisu tega sporazuma v Rusijo poslala več tisoč vojakov, da bi pomagali pri obrambi pred ukrajinskimi napadi v regiji Kursk.