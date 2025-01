Evropske države se morajo pripraviti na Trumpa

Čeprav uradno še ni predsednik ZDA, Donald Trump v svojem nastopaškem slogu nakazuje aktivnosti v času svoje vladavine, ki mu v celoti ali večinsko lahko uspejo, vendar ne z vojaško silo, saj bi zanjo težko dobil soglasje v kongresu. Napovedal je, da namerava na nekaterih ozemljih (ponovno) uveljaviti ameriški vpliv oziroma prevlado.

Grenlandijo, na primer, bo dobil z ustreznimi obeti za 50.000 avtohtonih Inuitov, ki se bodo raje odločili za ZDA kot za Dansko, ker imajo na Aljaski svoje prijatelje. Panamski prekop bo kupil ali preprosto zasedel z zračnim desantom, podobno kot je Putin naredil na Krimu. Z Mehiko in Kanado že obstaja gospodarski sporazum Nafta, ki ga bo samo nadgradil v splošno sodelovanje, kjer bo Mehika zaradi svoje nerazvitosti predstavljala dolgoročnejši problem, podobno kot ima EU probleme z vključitvijo vzhodnih nerazvitih držav.

S Trumpovo grožnjo Hamasu in Iranu lahko nastopi večji problem in nevarnost, da se v dogajanje aktivno vključi Rusija, ki lahko oboroži Iran z jedrskim orožjem, ki bi ga ta lahko uporabil proti Izraelu.

Za vse svoje ideje se bo Donald Trump preprosto dogovoril: s Kitajsko, da se ne bo vmešal v morebitno zavzetje Tajvana; z Rusijo, da Ukrajina ne bo nikoli članica Nata in da ne bo oporekal, da se vojna ustavi na zasedenih črtah fronte in konča kljub nepravičnosti za Ukrajino; s članicami Nata, da pet odstotkov ni preveč za varnost, ki jo bo zagotavljal Evropi, v kar bodo članice privolile, ker sta Evropa in EU obremenjeni z množico avtohtonih zgodovinskih narodov, ki ima vsak svoje interese.

Tako bo, dokler ne bodo članice EU ugotovile, da jih ZDA spretno izkoriščajo kot zagotovljene kupce orožja in da je vprašljiva tudi varnost, če bi katero od članic napadla Rusija ali Kitajska, s katerima bo Trump sklepal kravje kupčije.

Nujno je, da se članice EU odločijo za skupno državo (po vzoru ZDA), ki bi s svojo razvitostjo in obrambno sposobnostjo lahko predstavljala enakopravnega sogovornika v novem multipolarnem svetu in preprečila propadanje Evrope.