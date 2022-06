Salt Lake City in mormoni med preteklostjo in prihodnostjo

V nadaljevanju preberite:

Salt Lake City v Utahu je prestolnica mormonov. Cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni je eno bolj razvpitih verstev v ZDA, ki razburja s svojimi pogledi na teme, kot so poligamija, rasizem in istospolna usmerjenost. Za njegove pripadnike sta Mormonova knjiga in Biblija enako sveti, verujejo, da se je Jezus Kristus po smrti in vstajenju prikazal v Ameriki. Zato se zavzemajo za gradnjo novega Jeruzalema oziroma obljubljene dežele na ameriških tleh. V ZDA se sedem prebivalcev od desetih identificira s takšno ali drugačno vero, manj jih je formalno včlanjenih v organizirane religije. V Utahu se za mormone še vedno razglaša polovica prebivalstva in kljub splošnemu upadanju verujočih po svetu se ta vera počasi in vztrajno širi.