Zoran Zeljković ni več trener Olimpije, ki jo bo v Mariboru vodil Boštjan Miklič

Nogometaše Olimpije bo v zadnjih tekmah državnega prvenstva vodil trener Olimpijinega mladinskega moštva in vodja mladinskega pogona Boštjan Miklić. Poglavje Zorana Zeljkovića v vlogi trenerja Olimpije je zapečatila spomladi povprečna Mura, ki je v nedeljskem dvoboju 34. kolu iztržila točko (0:0), čeprav je polnih 90 minut igrala z desetimi možmi. Odločitev Olimpijinega vodstva o koncu sodelovanja z Zeljkovićem zato sploh ni presenečenje in je že od poraza proti Mariboru v Stožicah visela v zraku. Lov za Celjani bo najbrž prinesel izgubljeno prestižno bitko za naslov podprvaka.

Olimpija bo šla v sobotni veliki derbi 35. kola 1. SNL v Ljudskem vrtu z Mikličem, sicer tretjim v trenerjem v tej sezoni, ki jo je začel Portugalec Joao Henriques.

Olimpija je pod vodstvom predsednika Adama Deliusa zamenjala že šest trenerjev. Od oktobra 2021 so se zvrstili Savo Milošević, Dino Skender, Robert Prosinečki, Albert Riera, Joao Henriques in Zoran Zeljković. Kljub vsemu ni bila povsem brez uspeha, osvojila je naslov državnega prvaka in pokalnega ter se uvrstila v konferenčno ligo.