Bencin in dizel od polnoči cenejša

Prihodnjih 14 dni bomo točili cenejša bencin in dizel, manj bo stala tudi polna cisterna kurilnega olja.

Liter bencina bo od polnoči stal 1,541 evra (1,9 centa manj kot do zdaj), dizla pa 1,484 evra (4,3 centa manj), so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. V trošarine država ni posegla.

Cenejše bo tudi kurilno olje, ki bo po novem stalo 1,127 evra. Tako kot dizel, bo tudi to 4,3 centa cenejše.

Nove cene, ki so zavezujoče zunaj avtocestnega omrežja, so veljavne do vključno 20. maja 2024, medtem ko se na avtocestnem križu oblikujejo prosto.

Cene omenjenih naftnih derivatov se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov) in gibanju tečaja ameriški dolar – evro.