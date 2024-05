Lando Norris je zagret za Portugalke

Lando Norris je eden najbolj znanih in priljubljenih dirkačev formule 1, ko je po osmih drugih mestih konec tedna v Miamiju prišel do prve zmage, pa je njegova slava dosegla vrhunec. Otoški mediji kar tekmujejo, kdo bo napisal bolj zanimivo zgodbo o 24-letniku iz Bristola.

Njegova letna plača je 23 milijonov evrov, odkar je pred meseci podpisal novo pogodbo z McLarnom do leta 2026. Samo Max Verstappen, Lewis Hamilton in Charles Leclerc zaslužijo več. Že prej se je preselil v davčno oazo Monte Carlo, v domačem Surreyju pa ima 25 milijonov evrov vreden dvorec.

Njegova izbranka je igralka in manekenka Margarida Corceiro, pred tem je bil eno leto v zvezi z vplivnico Luisinho Oliveira, prav tako Portugalko. Landov oče Adam (51) je eden najbolj bogatih Britancev, njegovo premoženje ocenjujejo na 235 milijonov evrov.

Mama Cisca je Belgijka iz Frandrije. Lando ima dve mlajši sestri Cisco in Flo ter starejšega brata Oliverja.

Lando Norris je bil najboljši v Miamiju. FOTO: Clive Mason/AFP

Dirkač je zbiratelj avtomobilov, v garaži so modeli McLaren Senna (1 mio €), Spider 765LT (350.000 €), Rolls Royce Wraith (400.000 €), McLaren 720S, ki doseže 340 km/h, ter skromni Fiat Jolly (30.000 €). Na zapestju nosi ure znamke Rolex in Audemars. Uro Richard Mille RM11-03, vredno 180.000 eurov, so mu ukradli med ogledom finala nogometnega eura na Wembleyju.