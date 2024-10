Šigeru Išiba postal nov japonski premier

Japonski parlament je danes za novega premiera potrdil nekdanjega obrambnega ministra Šigeruja Išibo, ki je pred tem v petek postal vodja vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP). Koalicija, ki jo vodi, ima večino v obeh domovih parlamenta. Še danes naj bi predstavil svojo vladno ekipo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred glasovanjem v parlamentu je odstopila dosedanja vlada pod vodstvom premiera Fumia Kišide. Ta je bil predsednik vlade od oktobra 2021, za nov mandat pa se ni potegoval, med drugim zaradi afere glede strankarskih dogodkov za zbiranje sredstev.

Išiba se je v preteklosti že potegoval za položaj vodje LDP, ki že desetletja vlada skoraj neprekinjeno, prejšnji teden pa mu je uspelo zmagati v tesni bitki. Med drugim je 67-letni politik že napovedal, da bo za 27. oktober sklical predčasne volitve, da bi okrepil svoj mandat.

Novi premier velja za priljubljenega med volivci, med drugim zaradi svojih zavzemanj za reforme in oživitev podeželja, ki se sooča z izzivi starajočega se prebivalstva. Zavzema se za zmanjšanje deleža jedrske energije v energetski oskrbi in okrepitev obnovljivih virov energije. Na področju obrambe si želi povečati izdatke, obenem pa je že večkrat pozval k oblikovanju azijske različice zveze Nato.

V dolgi politični karieri je Išiba zasedal več ministrskih položajev. Od leta 2007 do 2008 je bil minister za obrambo, nato je leta 2008 prevzel ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. Leta 2014 pa je postal minister, pristojen za oživitev lokalnega gospodarstva in soočanje z upadom števila prebivalcev.

Kot predsednik vlade se bo moral soočiti z regionalnimi varnostnimi grožnjami, od Kitajske in njenih vse tesnejših vezi z Rusijo do prepovedanih raketnih poskusov Severne Koreje, doma pa bo njegov glavni izziv zlasti zagon gospodarstva.