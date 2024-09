Na čelo japonske vlade ljubitelj vlakov in curryja

V nadaljevanju preberite:

Japonska je danes dobila novega premiera, ki bo vodil vlado od 1. oktobra. To je Šigeru Išiba, ki je je bil izvoljen za predsednika vladajoče Liberalnodemokratske stranke (LDP). Po ponedeljkovi potrditvi spodnjega doma parlamenta, dieta, bo uradno prevzel najvišjo funkcijo na čelu vlade.

Dane so glasovali le tisti člani LDP, ki imajo tudi predstavniški sedež v dietu, nihče pa ni bil presenečen, da je največ glasov prejel Išiba. To je bila njegova peta kandidatura za premierski stolček in lahko rečemo, da ga krasi vztrajnost. Tega pa ni mogoče reči za njegovo načelnost, saj je 67-letni Išiba v večdesetletni karieri menjal stališča do pomembnih vprašanj in celo stranko. Sprva je bil proti jedrski energiji in je zagovarjal alternative, ko pa se je javno mnenje spremenilo in zdaj le okoli deset odstotkov Japoncev meni, da je treba jedrske elektrarne takoj ukiniti, je tudi Išiba spremenil stališča. Sprva je bil proti temu, da bi hči cesarja Naruhita postala cesarica, a ker si več kot 80 odstotkov Japoncev želi, da bi prišla na prestol, je Išiba zdaj naklonjen tej možnosti. Nekateri visoki funkcionarji LDP mu niso odpustili, da je leta 1993 prestopil v Stranko za japonsko obnovo, nato pa tri leta pozneje v Novo napredno stranko, da se je leta 1997 vrnil v LDP, ker naj bi se mu razblinile iluzije, da bi lahko bila prihodnost naroda v rokah katerekoli druge politične organizacije.