Spopad za podzemno mrežo mest

Ruski napadalci so na več mestih prebili ukrajinsko obrambo na krvavih bojiščih na severovzhodu Doneške oblasti. Najhujše bitke so v zadnjih dnevih potekale za mesto Soledar, ki leži 15 kilometrov od doslej najbolj vročega ukrajinskega bojišča, »bahmutske mesoreznice«.

Rudarsko mesto Soledar, v katerem kopljejo sol, je »epicenter vojne«, kakor so se včeraj izrazili v angleškojezičnem ukrajinskem dnevniku Kyiv Post. Pred vojno je imelo okoli 10.000 prebivalcev, zdaj je tam po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega »vse porušeno in ni več življenja«.

Večina napadalcev na Soledar je pripadnikov zasebne vojske Vagner. Njihov cilj je tudi zavzetje ogromnih podzemnih dvoran. Kaj točno se dogaja v tem mestu, ni jasno.

Kaj točno se dogaja v tem mestu, ki so ga do zloma socializma imenovali po nemškem revolucionarju Karlu Liebknechtu Karlo-Libknehtovsk, ni jasno. V ruskih družbenih medijih so se pojavili posnetki, ki prikazujejo napadalce v neposredni bližini upravnega središča mesta. Tudi v Kijevu so priznali, da so okupatorji na nekaj mestih prebili obrambo, a da ga niso v celoti zavzeli. Zelenski se je zahvalil branilcem Soledarja, ki zadržujejo nove, še bolj ostre napade Rusov. »To je zelo težko. Tam skoraj ni več celih sten. Zaradi vzdržljivosti naših borcev smo za Ukrajino priigrali dodaten čas in dodatne sile,« je izjavil ukrajinski predsednik.

Ogromne vojaške izgube

O številu umrlih vojakov neradi govorijo tako v Kijevu kot v Moskvi, a sodeč po dosedanjih poročilih so bile izgube doslej ogromne na obeh straneh. Uradni ukrajinski viri o svojih žrtvah niso poročali, je pa namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Gana Maljar na telegramu zapisala, da so med zadnjimi napadi ruski vojaki »dobesedno stopali po truplih svojih tovarišev«, ko so prodirali s podporo močnega artilerijskega in raketnega obstreljevanja. »Na tisoče ljudi so izgubili, zemlja okoli Soledarja je posejana s trupli okupatorjev,« je pozneje izjavil Zelenski.

Rudarsko mesto Soledar je imelo pred vojno okoli 70.000 prebivalcev, zdaj pa je tam po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega »vse porušeno in ni več življenja«. FOTO: Clodagh Kilcoyne/Reuters

Čeprav so ne glede na ceno napadalci nedvomno dosegli vojaške uspehe, je zanimivo, da se z njimi v Moskvi ne hvalijo. Po mnenju nekaterih komentatorjev na ruskem obrambnem ministrstvu o dogajanju v Soledarju in njegovi okolici molčijo zato, ker je večina tamkajšnjih napadalcev pripadnikov zasebne vojske Vagner, ki uradno ni del ruskih oboroženih sil, po ruski zakonodaji je celo prepovedana. V konicah spopadov menda večinoma zdaj sodelujejo najemniki tudi zato, ker v težke boje nočejo poslati sveže mobiliziranih in premalo izurjenih pripadnikov redne vojske.

Po besedah nekaterih analitikov so se tako hudi boji za Soledar in bližnji Bahmut, kjer so prav tako potekali krvavi boji, razvneli zato, ker sta strateško pomembni mesti. A tudi nekateri proruski blogerji so podvomili, ali je vredno plačati tako visoko ceno za osvojitev teh ruševin. Vojaški strokovnjaki na Zahodu so našli drug razlog, zakaj je Soledar tako privlačen za ruske napadalce. Tamkajšnjih rudnikov si je menda zaželel ustanovitelj skupine Vagner, oligarh Jevgenij Prigožin. Povedal je, da se za obe mesti v »težkih in krvavih bitkah« vojskujejo izključno njegovi borci, hkrati je zelo dostojanstveno govoril o branilcih. »Bodimo pošteni do sebe. Ukrajinska vojska se hrabro bori za Bahmut in Soledar. Poročila o njihovem množičnem dezerterstvu niso resnična,« je povedal danes.

Tudi Prigožin, ki je obogatel z gostinsko dejavnostjo, zaradi njegove domnevne bližine z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom pa so ga poimenovali »Putinov glavni kuhar«, je izjavil, da hoče zavzeti obe mesti zaradi njune strateške pomembnosti. Toda njegov cilj ni le prevzem nadzora nad ključnimi prometnimi povezavami, temveč tudi zavzetje ogromnih podzemnih dvoran, kjer so izkopavali sol, pred vojno so v njih celo pripravljali koncerte in športne prireditve. Pred dnevi je Prigožin v pogovoru za rusko novičarsko spletišče Newsinfo izjavil, da je osvojitev mest pomembna zaradi njihove zemljepisne lege, a pravi dragulj da so podzemni rovi, »dejansko mreža podzemnih mest«. »Ne le da se tam lahko zbirajo ljudje na globini od 80 do 100 metrov, premikajo se lahko tudi tanki in oklepniki. Orožje in strelivo pa tam skladiščijo od prve svetovne vojne,« je povedal vodja Vagnerja.