Srditi spopadi za nadzor nad Bahmutom

Bahmut, kjer se odvija najdaljša in najbolj krvava bitka ruske invazije na Ukrajino, je prizorišče srditih bojev za nadzor nad središčem mesta, so sporočile tako ruske kot ukrajinske sile. Na obeh straneh poročajo tudi o velikih izgubah.

Kot je zjutraj poročala ukrajinska vojska, ruska najemniška skupina Wagner, ki vodi napad ruskih sil na omenjeno industrijsko mesto, napreduje proti središču mesta, ki je že več mesecev epicenter spopadov. »Wagnerjeve enote napredujejo iz več smeri, poskušajo prebiti obrambne položaje naših enot in se premakniti v središče mesta. V srditih bojih naše obrambne enote sovražniku prizadevajo precejšnje izgube,« so sporočili.

Borijo se za vsak meter ozemlja

Vodja skupine Wagner Jevgenij Prigožin pa je medtem na družbenih omrežjih priznal, da so njegove sile naletele na odpor, ko so poskušale prevzeti nadzor nad središčem mesta. »Razmere v Bahmutu so zahtevne, zelo zahtevne. Sovražnik se bori za vsak meter,« je zapisal. »Bolj ko se približujemo središču mesta, težje so bitke in več je topništva ... Ukrajinci v boj pošiljajo številne rezerve.«

Analitiki so sicer razdeljeni glede strateškega pomena Bahmuta v smislu vojaškega cilja, vendar je mesto zaradi dolgotrajnih in obsežnih spopadov pridobilo političen in simbolen pomen.

V Kijevu so po navedbah AFP dejali, da je ukrajinska strategija z obrambo Bahmuta zmanjšati zmožnost Rusije, da bi v prihodnjih mesecih napredovala ali začela morebitno novo ofenzivo, in pridobiti čas, da se ukrajinske sile pripravijo na protiofenzivo. Medtem ko potekajo spopadi za Bahmut, pa je prišla novica, da naj bi po poročanju Reutersa, ki navaja neuradne vire, v prihodnjih dneh Moskvo obiskal kitajski predsednik Xi Jinping.