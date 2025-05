Trumpove 46-odstotne carine bi lahko uničile Vietnam

V nadaljevanju preberite:

Singapur je resda država v okviru mesta s šest milijoni prebivalcev, a njegova moč je v več kot 85.000 dolarjev bruto domačega proizvoda na prebivalca, predvsem pa v dejstvu, da kljub vsem viharjem ohranja svoj položaj v vrhu svetovnih finančnih centrov.

Za New Yorkom in Londonom je Singapur tretji na globalnem in prvi na azijskem seznamu najpomembnejših in najmočnejših finančnih stičišč, v katero se steka največ borz, investicijskih bank in finančnih profesionalcev, zaradi česar je posebno pomemben v času tržne in finančne negotovosti, kakršno narekuje ameriški predsednik Donald Trump.